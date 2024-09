Mesmo neste cenário de ondas de calor que invadem o país, a cidade Águas Vermelhas, curiosamente em uma das regiões mais quentes de Minas Gerais, o Norte do estado, teve a terceira menor temperatura do Brasil nesta segunda-feira (30/9), marcando 10,7°C. Foi o mesmo registrado pelo município de Campos de Jordão, em São Paulo, no mesmo dia.

Segundo o meteorologista do Inmet Cleber Souza, a temperatura ocorre por causa da pouca nebulosidade à noite no município mineiro.

De acordo com Souza, o que ocorre em Águas Vermelhas é uma perda radioativa, quando a falta de nuvens – que servem como uma espécie de 'cobertores' – faz com que o calor se dissipe para o espaço. "Não há nuvens para segurar o calor, resultando em dias quentes e noites frias", explica o meteorologista.





Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado, foi a segunda cidade mineira no ranking desta segunda-feira. O local registrou 11,1ºC.





Ainda conforme o Inmet, General Carneiro, no Paraná, ocupa o primeiro lugar das temperaturas mais frias, com 9,7°C. Em seguida está Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, com 10,1ºC.

Confira as menores temperaturas do país nesta segunda (30/9):

General Carneiro (PR): 9.7°C

Cambará do Sul (RS) 10,1ºC

Águas Vermelhas (MG) 10,7 ºC

Campos de Jordão (RS) 10,7ºC

Vacaria (RS) 10,9ºC

Monte Verde (MG): 11,1ºC

