Um homem de 33 anos foi preso na última quinta-feira (26/9) suspeito de ter agredido e assassinado a namorada, de 43, asfixiada com um travesseiro. O crime foi cometido em janeiro na casa onde o casal morava, no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

De acordo com a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), revelada para a imprensa nesta segunda-feira (30/9), o suspeito agredia a companheira frequentemente e a estimulava a usar drogas. O ambiente tóxico que o casal vivia fez as filhas da vítima se afastarem do convívio com a mãe.

A delegada Iara França, do Núcleo de Combate ao Feminicídio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explica que o casal estava junto há um ano quando o crime foi cometido. A vítima escondia dos familiares as agressões rotineiras praticadas pelo namorado. “Ela aparecia para trabalhar com lesões, com hematomas, mas sempre forjava alguma desculpa. Falava que não era o namorado”, conta a delegada responsável pelo caso.

O assassinato da mulher foi cometido em um domingo, após uma discussão do casal, iniciada no começo da tarde em um bar e que se seguiu na casa onde moravam. Segundo a delegada Iara França, vizinhos ouviram o suspeito dizer “eu sou homem”, evidenciando o tom agressivo adotado na discussão. “Sabemos que ele teve um ímpeto de dizer gritar com ela, se impor como homem”, explica a delegada.

O casal morava em um lote com familiares da vítima. No dia do assassinato, as casas estavam vazias, pois os outros moradores haviam viajado. O corpo da mulher só foi encontrado dois dias depois, em avançado estado de putrefação, por um dos familiares que tinha chegado da viagem.

O namorado da vítima a agrediu no rosto, próximo à região dos olhos, o que, segundo a delegada, é típico dos casos de feminicídio, e, em seguida, usou um travesseiro para asfixiá-la. “Esse travesseiro foi encontrado ao lado dela. Havia, inclusive, moscas impregnadas nesse travesseiro, devido ao avançado estado de decomposição”, conta.

Inicialmente, o namorado da vítima foi ouvido como testemunha pela Polícia Civil e negou ter cometido o crime. Em sua defesa, disse que discutiu com a companheira no bar, mas que a deixou em casa e foi embora. “Posteriormente, confrontamos todas as informações e vimos que o depoimento dele era totalmente falho, contraditório. Em razão disso, foi pedida a prisão preventiva dele e cumprida”, relata a delegada Iara França.

Durante o período em que se relacionou com a vítima, o suspeito esteve desempregado e era sustentado financeiramente pela namorada. A mulher, inclusive, bancava o vício do companheiro em drogas e, segundo a investigação, passou a ser uma “usuária mais contumaz” em razão do convívio com o homem. A delegada responsável pelo caso explica que o relacionamento tóxico do casal refletia na relação com os seis filhos da vítima, com parte deles se afastando do convívio com a mãe.

“As filhas achavam que ele era uma pessoa muito estranha, que tinha um olhar diferente. Citavam ele como se fosse uma pessoa psicopata. Ele não interagia muito com a família”, disse a delegada, que também defende que era mais fácil para o suspeito manipular a namorada quando a mesma estava sob efeito de drogas.

Outro aspecto que favoreceu a submissão da vítima era de que, segundo disse a delegada, ela não se via como digna de um relacionamento, até que apareceu um homem dez anos mais novo e que aceitou seus filhos. “Ela foi caindo nessa armadilha. A gente deve ficar atento a esse tipo de sinal. Ter amor próprio suficiente para não cair em qualquer relacionamento que inicialmente traga um amor, mas que vem mascarado com outras intenções”, alerta Iara França.

Além desse alerta, a delegada reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica.

“O crime de feminicídio é cometido entre quatro paredes, geralmente não existem testemunhas, e a gente explora sempre todos esses vieses. Essa mulher, infelizmente, não havia registrado ocorrência sobre essas agressões que ela já havia sofrido”, ressalta.

Denúncias de ameaça, de vias de fato e lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva, podem ser feitas diretamente nas delegacias da Polícia Civil, pelos telefones 180 ou 181 e também pela internet, no site da Delegacia Virtual.