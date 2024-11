Lula lança Aliança Global no primeiro dia da Cúpula do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta segunda-feira (18/11), a Aliança Global Contra a Fome durante a abertura do primeiro dia da Cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro. Na presença de 55 líderes de governo de todo o mundo, o petista anunciou a união de esforços internacionais idealizada pelo Brasil contra a fome e a pobreza.

Entre os países que já aderiram estão 18 dos 19 integrantes do G20. Apenas a Argentina ainda não anunciou a adesão. Segundo o governo brasileiro, os argentinos ainda estão negociando a entrada na Aliança. Além dos países, anunciaram a adesão as uniões Europeia e Africana, que são membros do bloco, 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais.

A adesão, que começou em julho, segue aberta e os compromissos de cada signatário são alinhados por meio de uma declaração.

A Aliança terá governança própria vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração ficará a cargo de um Conselho de Campeões e pelo Mecanismo de Apoio. O sistema de governança deverá estar operacional até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais. (Com EBC)