2025 começa com tempo nublado a chuvoso em Minas Gerais

O ano de 2025 começa com o dia nublado e chuvoso na maior parte de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo fica instável em praticamente todo o estado nesta quarta-feira (1º/1).

A previsão é de chuva local, especialmente na região Central e Leste do estado, devido à atuação de áreas de instabilidade atmosférica associadas ao fluxo de umidade vindo do Centro-Oeste do país.

Nas regiões Central, Vale do Aço, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, a previsão é de chuvas com intensidade de moderada a forte, com volume acima de 100 milímetros.

Já nas demais regiões do estado, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Segundo o órgão, há previsão de chuva intensa, entre 30 e 60 mm/h (ou até 100 mm/dia) e rajada de vento ocasional (acima de 60 km/h) em todo o estado, até às 10h. Ainda, há a possibilidade de queda de granizo nas regiões isoladas do Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, também até às 10h.

Belo Horizonte





Na capital, o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas a partir do período da tarde. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16ºC e a máxima estimada é de 28ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% à tarde.

Dezembro superou expectativas

O ano de 2024 terminou com chuvas acima do padrão na capital mineira. Segundo o Inmet, a cidade acumulou mais que o dobro da precipitação registrada no mesmo período de 2023, quando a regional Leste foi a que mais teve precipitação, acumulando 216 mm. Neste ano, todas as regionais superaram a marca de 339,1 mm, a média prevista para o mês.

Confira o acumulado, em milímetros (mm):

Barreiro: 435,2 (128,3%)



Centro Sul: 442,6 (130,5%)

Leste: 449,6 (132,6%)



Nordeste: 468,2 (138,1%)



Noroeste: 423,4 (124,9%)



Norte: 444,4 (131,1%)



Oeste: 444,8 (131,2%)



Pampulha: 417,6 (123,1%)



Venda Nova: 427,2 (126,0%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm