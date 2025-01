O youtuber Lord Vinheteiro usou as redes sociais para criticar o comércio de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, que estava fechado no primeiro dia do ano de 2025. Vinheteiro publicou um vídeo no X (antigo Twitter) dizendo que não concorda com o fechamento dos estabelecimentos do município durante o feriado. De acordo com ele, o fechamento dos negócios é um dos motivos do “país não ir para frente”.

O influenciador, que tem mais de 7 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e soma mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, é conhecido por compartilhar opiniões polêmicas. Nessa quarta (1/1), ele reclamou também sobre o fechamento de atrações turísticas na cidade histórica, como igrejas e museus.

No entanto, o vídeo foi gravado na Rua São José, conhecida como Rua dos Bancos, por ter muitos estabelecimentos do gênero em Ouro Preto.





“Eu não consigo entender o mineiro. Aqui em Ouro Preto, num único dia de feriado tá tudo fechado. Tá tudo fechado, ou seja, ele vai gastar dinheiro no feriado e os ‘cara’ fecham tudo, não tem uma igreja aberta e não tem um museu aberto. É por isso que esse país não vai pra frente”, disse.

Em seguida, ele finaliza a fala com o bordão “É por isso que o país não vai pra frente”, usado em outros conteúdos. Em uma publicação feita na noite dessa quarta (1/1), ele critica o fato de restaurantes ficarem fechados na hora do almoço e fez uma comparação com a situação econômica do país, mas não especifica se a crítica da vez se trata dos comércios de Ouro Preto.

O Brasil é o único país do mundo onde os restaurantes fecham pra fazer horário de almoço. Depois reclamam que o dólar tá 6,30 — Lord Vinheteiro (@Vinheteiro) January 1, 2025





Em novembro de 2024, a Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP) informou que o horário de funcionamento dos comércios do município poderiam sofrer alterações durante o período de festas. Baseado no Sindicato dos Comerciários, a sugestão da associação era de não haver expediente no dia 1º de janeiro, mas que cada comércio poderia acatar, ou não, a decisão desde que respeitasse a legislação trabalhista.