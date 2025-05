PM recupera carro roubado e prende dupla que confessou o crime, em BH

Dois homens, de 25 e 41 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (29/5), no bairro São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Eles confessaram ter roubado um Renault Duster, veículo que havia sido tomado em um assalto na quarta-feira (28). O carro foi recuperado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam o bairro quando avistaram um veículo com as mesmas características do que havia sido levado em assalto. Conforme a Polícia Militar, o serviço de inteligência identificou que suspeitos estariam usando o Duster para tentar roubar outro automóvel.

O veículo foi abordado e o motorista, identificado como o suspeito de 41 anos, obedeceu à ordem de parada. Com ele, nenhum material ilícito foi encontrado, mas, segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram uma réplica de pistola escondida debaixo do banco do motorista, enrolada em uma touca preta.

Mesmo sendo informado sobre o direito de se manter em silêncio, de acordo com os policiais, o homem confirmou ter participado do roubo do carro e disse que o comparsa, de 25 anos, o aguardava na praça ao final da rua esperando que ele chegasse com o veículo e este “esfriasse”. Não foi informado se o carro seria desmontado, revendido, ou qualquer outro fim.

Um celular e uma réplica de pistola, escondida em uma máscara preta, foram apreendidos Divulgação/PMMG

Conforme os registros, os militares seguiram até a praça indicada e o suspeito, ao ver a viatura, tentou fugir. Ele foi alcançado, recebeu voz de prisão e também admitiu ter participado do roubo. Ainda segundo ele, a arma encontrada no Duster é dele.

Segundo a PM, o segundo suspeito estava com mandado de prisão em aberto, na Comarca de Ribeirão das Neves, devido à autoria em outro roubo de veículo. Dessa vez, um carro, de modelo VW T-Cross, foi roubado e também recuperado depois de um roubo no Bairro Jardim Guanabara, no dia 18 deste mês.

A vítima compareceu ao local e afirmou que os suspeitos gastaram R$ 700 em compras com cartões de crédito encontrados dentro do carro. Os cartões não foram recuperados.

O veículo foi removido ao pátio e os suspeitos, presos e levados à 2ª Delegacia de Polícia Central do Plantão Digital. As investigações seguem com a Polícia Civil.