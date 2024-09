Com quase 3 mil m² de área construída, a casa conta com uma arquitetura grandiosa que se assemelha a Casa Branca

Gusttavo Lima, cantor sertanejo que teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda (23/9), pela mesma operação que prendeu a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, é amplamente conhecido, além de sua música, por suas conquistas financeiras e compras de artigos multimilionários, totalizando mais de R$ 300 milhões de bens apenas em veículos. Confira abaixo as cinco maiores fontes de ostentação do artista.

Mansão

A mansão de Gusttavo Lima, localizada na Grande Goiânia, é seu bem mais conhecido e ostentado. Com quase 3.000 m² de área construída, a casa conta com uma arquitetura grandiosa, que se assemelha à Casa Branca. Além de cômodos usuais, o imóvel conta com sala de jogos, home theater, estúdio fotográfico, piscina de 200m², sauna, SPA, lago, heliponto e áreas de lazer e de vegetação nativa.

Neste ano, o cantor também comprou uma mansão em um condomínio luxuoso em Miami estimada em R$ 65 milhões. O imóvel tem seis suítes, quadro de tênis e vaga específica para barcos.





Iate

Na comemoração de seu aniversário de 35 anos, o artista chamou atenção ao celebrar a data ao lado de sua esposa, Andressa Suita, a bordo de um mega iate luxuoso em Mykonos, na Grécia. Ele tem nove suítes e um aluguel diário que supera R$ 1 milhão.

Ele também comprou em 2020 o iate Lady Laura IV, que antes pertencia ao cantor Roberto Carlos, por R$ 25 milhões. A embarcação possui 35 metros de comprimento e oferece espaço para 12 passageiros, com piscinas e garagens para motos aquáticas inclusas.





Jatinho

Outra posse do cantor que desperta atenção do público e aparece constantemente em suas redes sociais é seu jatinho de R$ 300 milhões, o Bombardier Global 600. Com capacidade para viajar por 15 horas e abrigar 16 passageiros, a aeronave representa o auge da influência econômica de Gusttavo Lima.





Carros

Gusttavo Lima possui não apenas um, mas vários carros na garagem. A coleção de automóveis avaliada em R$ 20 milhões já foi diversas vezes exibida pela cantor em suas redes.

O Rolls Royce de Lima, um dos seus automóveis mais caros, é avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões, enquanto a Lamborghini Aventador pode custar até R$ 7,4 milhões. A Ferrari 458 Spider, ainda mais exclusiva por ter sido envelopada em negro, custa em torno de R$ 3 milhões.





Fazenda

Além da carreira musical, o artista investe no setor agropecuário e possui uma fazenda de R$ 275 milhões. A propriedade de 39 mil hectares está localizada no Mato Grosso e possui galpão para secagem e armazenamento de grãos, casa de funcionários, campo de futebol, piscina, pista de pouso particular e maquinários agrícolas.

