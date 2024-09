Gusttavo Lima publicou foto no Instagram com Roberto Medina, fundador do Rock in Rio

O cantor Gusttavo Lima fez show em São Paulo e esteve no Rock in Rio antes de ter pedido de prisão decretado. Nesta segunda-feira (23/9), a Justiça do estado do Pernambuco determinou a prisão do sertanejo, no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Na internet, ele compartilhou a noite agitada.

O cantor realizou um show no Jaguariúna Rodeo Festival, em São Paulo. Em post no Instagram ele informou que a apresentação durou 4 horas e 30 minutos ininterruptas, em comemoração aos 35 anos da cidade.

Posteriormente, em vídeos e imagens também compartilhadas nas redes sociais, o artista conhece o camarote do Rock in Rio, com direito a encontro com o fundador do festival, Roberto Medina. Em seguida, Gusttavo aparece acompanhando o show do cantor Akon. Ao final do passeio, ele escreveu: "Foi sensacional".

Prisão

O processo tramita em sigilo, mas a reportagem teve acesso à decisão. A juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acatou pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco, que, na sexta-feira (20/9), tinha pedido a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares.

Ao que tudo indica, a informação de que teria a prisão preventiva decretada chegou ao Gusttavo Lima antes do tempo. Isso porque o cantor teria saído do Brasil, na tentativa de evitar ser preso. A viagem foi em tempo recorde, já que na noite de ontem, ele estava no Rio de Janeiro, onde curtia o festival.

A decisão

A decisão da juíza Andrea Calado da Cruz acatou um pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco, que, na sexta-feira (20/9), havia pedido outras medidas cautelares. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões.

Segundo a Justiça, o artista teria ajudado José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas VaiDeBet, e sua esposa Aislla Sabrina Truta Rocha, a fugirem do país. Os dois possuem mandado de prisão em aberto desde o início de setembro.

Na decisão, a juíza pede uma investigação minuciosa sobre uma viagem de Gusttavo Lima, nome artístico de Nivaldo Batista Lima, para a Grécia. O cantor comemorou o aniversário de 35 anos na Europa no início do mês e, no retorno, teria deixado o casal no exterior.

A operação também já prendeu mais de dez pessoas, além do cantor sertanejo e da influenciadora. A lista inclui donos de casas de apostas, como o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, da Esportes da Sorte, e sua esposa, Maria Eduarda Filizola.