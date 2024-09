O cantor mineiro Gusttavo Lima, natural de Presidente Olegário, no Noroeste do estado, teve sua prisão decretada nesta segunda-feira (23/9) pela Justiça de Pernambuco. A prisão ocorre no âmbito da "Operação Integration", que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O sertanejo não é o primeiro; relembre abaixo casos de artistas brasileiros que já foram presos.

O caso mais recente ocorreu neste mês, quando a influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe foram detidas. A influenciadora é alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, a mesma que investiga o cantor sertanejo. De acordo com as autoridades, a investigação foi aberta em dezembro de 2022. Desde então, a operação vem coletando informações, resultando em prisões e apreensões de milhões de reais e itens de luxo.

Belo

No universo musical, o cantor Belo já teve algumas passagens pela prisão. Em 2002, o artista foi preso pela primeira vez por associação ao tráfico de drogas. Após ficar cinco dias foragido, ele se apresentou à Justiça, que decretou sua prisão preventiva. Em dezembro de 2002, o cantor foi condenado a seis anos de prisão, mas recorreu em liberdade ao STJ.

Dois anos depois, Belo foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em um quarto com paredes falsas após ter sido condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Em março de 2006, o cantor passou para o regime semiaberto, mas foi proibido de realizar shows fora do município do Rio. Dois anos depois, ele conseguiu liberdade condicional por ter cumprido um terço da pena e por apresentar comportamento satisfatório.

Em 2010, recebeu liberdade total, mas, nos anos seguintes, ainda foi acusado de máfia de contrabando, estelionato e formação de quadrilha.

Durante a pandemia, Belo também foi preso por realizar um show não autorizado em uma escola pública do Complexo da Maré, na zona norte da cidade, provocando aglomeração em plena pandemia, o que estava proibido.

Fábio Assunção

Em 2017, o ator brasileiro foi preso por desacato à autoridade no município de Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Ele estava na cidade para divulgar o documentário Eu Sonho Para Você Ver, que fez em parceria com a ex-namorada Pally Siqueira, natural de Arcoverde.

Segundo testemunhas, ele exagerou na bebida e teria arrumado confusão em um bar da região, o que levou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) a ser acionada. Visivelmente embriagado, o ator quebrou o vidro do carro e desacatou os policiais, conforme imagens de um vídeo que circulou na internet.

Um ano depois, Fábio Assunção foi preso após se envolver em um acidente de trânsito nos Jardins, na zona oeste de São Paulo.

Pensão alimentícia

Vencedor da edição de estreia do reality "A Fazenda", o ator Dado Dolabella foi preso em 2018 por não pagar a pensão alimentícia ao filho Eduardo Neves Dolabella, de 7 anos. Ele devia à mãe da criança, Fabiana Vasconcellos, cerca de R$ 200 mil.

A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família da Barra da Tijuca. A Polícia Militar o prendeu em seu apartamento, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio.

Pelo mesmo motivo, grandes nomes do futebol também foram para a prisão. Romário passou uma noite preso em 2009 para tentar um acordo em relação ao pagamento da pensão alimentícia, e o meia-atacante Erick Flores ficou preso no Rio Grande do Sul pelo atraso no pagamento de um montante de R$ 250 mil.

Ditadura



Durante a ditadura militar, muitas personalidades foram presas pelo Exército e tiveram suas cabeças raspadas por supostas ofensas à bandeira brasileira. Após mais de um mês trancafiados em celas individuais, foram expulsos do Brasil, permanecendo dois anos e meio em Londres.

Dentre os nomes estão os cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Rita Lee



Em 1967, Rita Lee foi presa dentro de casa, quando policiais faziam uma vistoria em sua residência. Ela foi acusada de porte de drogas. Na época, a cantora estava grávida.

Posteriormente, no show que deveria ter marcado sua despedida, em 2012, a rainha do rock enfrentou policiais e foi parar na delegacia após a apresentação, realizada em Aracaju, em Sergipe. Pouco depois, ela ainda foi alvo de um processo pelos insultos aos militares.