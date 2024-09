Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, foram presas no dia 4 de setembro. A influenciadora é alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, responsável por apurar crimes cometidos a partir de casas de apostas.

De acordo com autoridades, a investigação foi aberta em dezembro de 2022. Desde então, a operação vem ampliando informações coletadas, o que resultou em prisões e apreensões de milhões de reais e itens de luxo.

Confira a linha do tempo da prisão

Assim que detida, Deolane foi levada à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na capital pernambucana. Sobre a prisão, a influenciadora publicou uma carta aberta em suas mídias sociais brincando que “a mãe está enjaulada” e aproveitou para pedir orações aos seus fãs.

Bezerra prestou depoimento na delegacia e negou qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de atividades ilícitas. Após o exame de delito, Deolane foi encaminhada ao presídio Colônia Penal Feminina, em Recife (PE).

A influenciadora foi visitada pelas irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra, no dia seguinte. Elas esperavam a audiência de custódia, que aconteceria no mesmo dia (5/9). Enquanto isso, durante a manhã, fãs pediam “justiça e liberdade” para Deolane em frente ao presídio.

Depois da audiência de custódia, a Justiça de Pernambuco decidiu manter Bezerra em prisão preventiva.

A a mãe da influenciadora também teve a prisão mantida após a sessão. A defesa de ambas entrou com um pedido de habeas corpus, pedindo a liberdade de mãe e filha, na Justiça de Pernambuco no mesmo dia.

Deolane teve pedido de prisão domiciliar concedido

Após cinco dias de prisão em Recife, a Justiça mandou soltar a advogada e influenciadora, já que o julgamento do habeas corpus foi positivo para a investigada. O fato de Deolane ter um filho menor de 12 anos foi levado em consideração pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), a influenciadora seguiu a rotina de outras mulheres privadas de liberdade durante o tempo em que ficou na unidade prisional.

Deolane voltou a ser presa após descumprir medidas cautelares estabelecidas pela Justiça. Apesar das restrições, a influenciadora falou à imprensa logo ao deixar o presídio. Em seguida, seu perfil oficial publicou uma foto em que Bezerra aparecia com a boca tapada com adesivo desenhado com um X, simulando uma mordaça.

Influenciadora não poderia publicar em suas mídias sociais Reprodução / Instagram

A influenciadora recebeu o comunicado de que seria levada ao presídio novamente quando foi ao Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Recife (PE), para assinar o documento que concedia o benefício da prisão domiciliar.

Pedido de novo habeas corpus foi negado

A acusada foi presa, novamente, na quarta-feira (11/9), desta vez na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco. Já na sexta (13/9), a influenciadora teve habeas corpus protocolado pela sua defesa negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão foi proferida pelo ministro Otávio de Almeida Toledo. O magistrado entende que o outro pedido de soltura, feito no TJPE, ainda não foi julgado definitivamente. Sendo assim, o caso não poderia ser decidido pelo STJ.