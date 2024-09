Fãs no presídio e Deolane Bezerra

A influenciadora Deolane Bezerra foi novamente presa no início desta semana e transferida da capital Recife para a penitenciária de Buíque, localizada no Agreste de Pernambuco. A mudança de local não impediu que muitos de seus seguidores acompanhassem a famosa advogada, mesmo que isso significasse viajar quase 300 km.

Vários fãs decidiram realizar uma “vigília” em frente à penitenciária. No entanto, essas ações podem levar a complicações legais, conforme explicou a delegada Maria Corsato, que liderou as investigações contra Deolane em 2022.

Associação criminosa: um risco real?

De acordo com a delegada Maria Corsato, as pessoas que permanecem em frente à penitenciária podem ser presas a qualquer momento por “associação criminosa”. Trata-se de uma área de segurança com um regime legal específico e, portanto, não é permitida qualquer forma de tumulto ou aglomeração.

Em um vídeo publicado no Instagram, a delegada explicou: “Gente, em torno de delegacia, quartel, presídio, é área de segurança. Tem um regime legal todo próprio. Então, não dá pra você ficar fazendo bagunça no entorno de área de segurança”.

Por que a vigília é perigosa?

A delegada Corsato afirmou que, por enquanto, a aglomeração dos fãs configura apenas uma contravenção penal, conhecida como tumulto. Porém, a situação pode se agravar para desobediência caso haja uma ordem explícita para dispersão, e não seja atendida.

“Agora, a hora que vier a ordem para sair de lá e esse povo não sair, vai virar desobediência. Considerando que tem três ou mais pessoas no local, isso já vira associação criminosa. Vai todo mundo pra cadeia por crime inafiançável, entendeu?”, completou a delegada.

Interferência familiar e mobilização de fãs

Nesta quinta-feira (12), o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão revelou que muitos dos fãs que estão na porta da prisão foram mobilizados e pagos pelas irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra. Ele destacou a gravidade da situação e afirmou que tal comportamento justifica a transferência de Deolane para Buíque.

“Vejo, especialmente, como gravíssima a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso (…) O financiamento de manifestantes, por iniciativa de familiares da paciente, para se aglomerarem diante da Colônia Penal Feminina do Recife (Bom Pastor) e realizarem protesto, demonstra a total inconveniência da permanência da paciente em suas instalações, justificando o seu encarceramento em Buíque”, explicou o desembargador.

O que pode acontecer?

A situação para os fãs da influenciadora não é nada fácil. Permanecer no local pode levar à detenção e acusação de crimes inafiançáveis, conforme informado pelas autoridades. É necessário que todos compreendam a gravidade da situação e evitem ações que possam piorar o cenário.

Além do risco legal, esse comportamento tumultuoso pode prejudicar ainda mais a posição de Deolane Bezerra perante o sistema judicial. A preocupação das autoridades é que as manifestações possam interferir nas investigações e comprometer a segurança da área.