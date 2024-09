O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Deolane Bezerra ao negar liminarmente o pedido de habeas corpus em favor da influenciadora. A decisão foi decretada pelo relator do caso, que tramita sob segredo de justiça, o desembargador Otávio de Almeida Toledo. Com o indeferimento, a análise do habeas corpus não terá seguimento na Corte Superior.

A decisão foi embasada em questões processuais. Segundo o STJ, "o magistrado observou que o mérito da questão apresentada pela defesa ainda não foi analisado pelo TJPE, o que impede o julgamento no STJ, conforme a Súmula 691/STF".

Na segunda-feira (9/9), Deolane chegou a ser liberada para prisão domiciliar, mas no dia seguinte retornou ao regime fechado devido à violação das medidas cautelares determinadas pela Justiça. No momento, está custodiada na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada no interior de Pernambuco, enquanto as investigações seguem em andamento.

A influenciadora é alvo de uma investigação por suposto envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela foi presa pela primeira vez na quarta-feira (4/9) em Recife, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco.