A Polícia Civil está investigando uma grave denúncia feita pelos pais de um bebê de 10 meses, que teria sido agredido pela babá após sujar a casa dela. O caso aconteceu no Bairro Porto Novo, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 2024.

Segundo Alexandre de Oliveira, pai da criança, ele e sua companheira deixaram o bebê sob os cuidados da babá, que também é vizinha da família, enquanto iam trabalhar. Apesar de terem ficado inicialmente receosos, decidiram confiar nela por conta das boas recomendações que receberam.

No entanto, ao retornarem para buscar o filho, notaram marcas de agressão no corpo do bebê. Ao questionar a babá, ela alegou que crianças maiores haviam acertado o bebê com um brinquedo. Mesmo assim, o casal permitiu que o filho ficasse mais duas vezes sob os cuidados da vizinha. Foi então que, em uma dessas ocasiões, receberam áudios chocantes da própria babá admitindo as agressões.

O áudio perturbador



Em um dos áudios obtidos pela reportagem, a babá assume ter agredido a criança, em um tom de frieza assustador. “Esse filhote de demônio vomitou tudo. E olha que está sem comer desde meio-dia. Me deu um ódio, que eu dei logo umas porradas bem dadas nele”, afirmou a mulher.

As gravações causaram indignação, evidenciando a crueldade com que a criança foi tratada. A fala da babá demonstra o desprezo com que ela lidava com o bebê, revelando que a agressão não foi um episódio isolado.

O que dizem os pais?



Após tomar conhecimento do áudio, os pais imediatamente interromperam qualquer contato com a babá e procuraram a polícia para denunciar o caso. Segundo relatos de Alexandre, a babá fugiu da residência logo após a descoberta, e desde então, não foi mais localizada.

A polícia segue investigando o caso e tenta localizar a acusada, que pode responder pelos crimes de maus-tratos e agressão a menor.