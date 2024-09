Uma casa de três pavimentos desabou na madrugada desta segunda-feira (16) em Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, e a causa do colapso ainda não foi determinada.



De acordo com relatos de vizinhos e informações do Corpo de Bombeiros, Creusa José Correia, de 79 anos, está soterrada nos escombros, na rua Ferraz. Equipes de resgate estão empenhadas nas buscas. O ex-marido dela, identificado como Luís Carlos, de 79 anos, foi resgatado e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.





Ele ouviu estalo e se abrigou no terceiro andar. Creusa estava dormindo no segundo andar. Nivalda da Silva, vizinha das vítimas, falou sobre a Dona Creuza.





“Muito animada, sempre falando de Deus, induzindo as pessoas que não eram evangélicas pra ir pra igreja, animada, muito animada.”

O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 30 militares de seis unidades diferentes para atuar na operação, contando com especialistas em salvamento de estruturas colapsadas e o apoio de cães farejadores.





As equipes de resgate seguem trabalhando no local para encontrar a mulher soterrada e garantir a segurança da área. Até o momento, não há informações adicionais sobre o estado de saúde de Luís Carlos ou sobre possíveis outras vítimas.