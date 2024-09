Um bandido morreu durante troca de tiros e perseguição com policiais militares na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (13). Criminosos armados com fuzis e pistolas roubaram o motorista de um HRV, na descida do viaduto de Pilares.





A vítima avisou os policiais, que entraram em contato com outra equipe que saiu em perseguição com tiroteio Na Avenida João Ribeiro. O HRV bateu no portão de uma casa, capotou e um criminoso morreu na hora. Ele usava colete balístico.

A pistola usada do criminoso partiu ao meio com o impacto do acidente. Outros bandidos conseguiram fugir, apesar de feridos.

Assaltante usava colete a prova de balas, mas acabou morrendo na batida do carro roubado Reprodução/redes sociais

Policiais estão fazendo levantamento em hospitais da região para saber se os envolvidos deram entrada. O trânsito na João Ribeiro está em meia pista no sentido Cascadura.