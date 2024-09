A jovem brasileira Cláudia de Albuquerque Celada, de 23 anos, sofreu uma reviravolta ao ficar tetraplégica após contrair botulismo durante um intercâmbio em Aspen, nos Estados Unidos. A doença foi causada pela ingestão de sopa enlatada contaminada com a bactéria Clostridium botulinum.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Cláudia, conhecida carinhosamente como Cacau, foi diagnosticada com botulismo alimentar, uma enfermidade rara e perigosa que causa paralisia devido à potente neurotoxina produzida pela bactéria. Os sintomas apareceram rapidamente, forçando sua internação em 17 de fevereiro, com o corpo paralisado e dependente de aparelhos para respirar.

“Foi apenas uma colher. Senti muito cansaço, tontura, visão turva. Dormi o dia inteiro. Comecei a sentir falta de ar pela madrugada. Sempre estive consciente, somente o corpo não respondia aos comandos. Não via a hora de aquilo passar. Acompanhava tudo o que se passava ao redor, mas não conseguia me comunicar”, disse a jovem em entrevista ao portal "UOL".

Entendendo o Botulismo Alimentar



O que é botulismo alimentar? Trata-se de uma condição severa causada pela ingestão de alimentos contaminados com toxinas formadas pela bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina é uma das mais potentes conhecidas e pode resultar em paralisias que afetam os movimentos e o sistema respiratório.

Como Aconteceu a Contaminação?



Em fevereiro de 2024, Cacau ingeriu apenas uma colher da sopa contaminada e começou a sentir sintomas como tontura, cansaço extremo e falta de ar durante a madrugada. Mesmo ciente do que acontecia ao seu redor, ela ficou incapaz de se comunicar ou controlar os movimentos do corpo.

Após ser internada nos Estados Unidos, Cacau ficou 70 dias hospitalizada até conseguir transferência para o Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano, em São Paulo, em maio de 2024. Sua irmã, Luisa Albuquerque Celada, compartilhou que os custos médicos chegaram a US$ 2 milhões, sendo que o seguro de saúde cobriu apenas uma pequena parte.

Jovem Recebe Alta e Segue em Recuperação



Mesmo após a longa hospitalização, a recuperação de Cacau tem sido gradual. Em 1° de agosto, ela recebeu alta do hospital e continua seu tratamento fisioterapêutico em casa. Os médicos estão otimistas quanto à sua recuperação completa, mas ressaltam que o processo é lento e requer muito acompanhamento.

Recuperação: Cláudia começou a recuperar alguns movimentos e já consegue escrever seu nome e respirar sem o aparelho por uma hora.



Tratamento: A fisioterapia desempenha um papel crucial na recuperação, ajudando a fortalecer a musculatura e promover maior independência.



Apoio Familiar: A família de Cacau tem sido um suporte importante, tentando fornecer todos os recursos necessários para sua recuperação.

Embora ainda não seja possível retomar a rotina completa, Cacau já conseguiu sair com amigos em uma cadeira de rodas. “Faço fisioterapia para fortalecer a musculatura e ficar mais independente. [Retomar] a rotina ainda é impossível, devido à locomoção. Mas já saí com amigos de cadeira de rodas”, compartilhou Cláudia em entrevista.

Prevenção e Cuidados com Alimentos Enlatados

O botulismo é uma condição rara, mas seus impactos podem ser devastadores. Para evitar contaminações, é essencial prestar atenção na qualidade e conservação dos alimentos enlatados. Aqui estão algumas dicas importantes:

Verificar a integridade das latas, evitando aquelas amassadas ou enferrujadas.



Observar datas de validade e condições de armazenamento indicadas pelo fabricante.



Aquecer alimentos enlatados antes do consumo, seguindo as instruções do rótulo.



Descartar imediatamente qualquer alimento que apresente cheiro ou aparência anormal.