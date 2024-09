ParkShopping, localizado no Guará, no Distrito Federal

A Vigilância Sanitária realizou uma vistoria por volta das 13h desta quinta-feira (12) na praça de alimentação do ParkShopping, localizado no Guará, Distrito Federal. A ação teria sido feita devido a diversas reclamações por causa da presença de baratas no estabelecimento, que foi interditado após inspeção.

Os agentes da Vigilância Sanitária encontraram diversos insetos no chão, próximo a mesas e em estabelecimentos da praça. Além disso, os profissionais do órgão realizaram vistorias em lixeiras, câmaras frias e depósitos.

ParkShopping e Secretaria de Saúde do Distrito Federal foram contraditórios

Por meio de nota, o ParkShopping, da rede Multiplan informou, às 14h18, que a praça de alimentação já poderia receber o público. Pouco mais tarde, às 15h17, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou que “não há interdição no referido espaço”.

Leia a nota do ParkShopping:

"A Vigilância Sanitária esteve na manhã de hoje, 12/09, na Praça de Alimentação do shopping. A administração apresentou toda a documentação solicitada pelo órgão e realizou os procedimentos solicitados. A Praça de Alimentação está liberada para atendimento ao público".

Leia a nota da Vigilância Sanitária do Distrito Federal:

"Em atendimento a diversas reclamações sobre a presença de insetos (baratas) na praça de alimentação do ParkShopping e em serviços de alimentação da referida praça e por se tratar de um grande número de estabelecimentos, reunimos uma pequena força tarefa para fazer uma vistoria no local.

O objeto da reclamação foi parcialmente encontrado resultando na interdição e autuação - com posterior dosimetria de penalidade - de alguns estabelecimentos de alimentação e da praça de alimentação como um todo.

O período de interdição é de 24 horas onde retornaremos para averiguar novamente a situação e a possibilidade de desinterdição".

Leia a nota da Secretaria de Saúde do Distrito Federal:

"A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informa que a Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa) realiza rotineiramente visitas de inspeção. Orientando adequações nos estabelecimentos e registra que não há interdição no referido espaço".