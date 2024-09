A cadela Chiquinha, resgatada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no mês passado, em Ceilândia, em situação de extrema magreza, morreu na manhã desta terça-feira (10/9).

De acordo com o Hospital Veterinário Público (Hvep) de Taguatinga, o animal foi encontrado em estado gravíssimo e, após sofrer uma parada cardíaca, não resistiu. Durante a internação, Chiquinha recebeu duas transfusões de sangue, uma delas resultado de um gesto de generosidade do cão "Super Negão" — história que o Correio destacou no mês anterior.

O responsável pelo crime, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante no dia do resgate, em 19 de agosto. No entanto, ele foi liberado em audiência de custódia no dia seguinte.

O homem será indiciado por maus-tratos a animais, crime cuja pena varia de três meses a um ano de detenção. Com a morte da cadela, a punição pode ser aumentada de um sexto até um terço.

Resgate

Quando as equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) chegaram ao local, na QNO 16, a cadela estava tão debilitada que não conseguia se mover, apenas mexia os olhos. Além disso, encontrava-se acorrentada, sem acesso a alimento ou água.

Exames realizados no Hvep revelaram que Chiquinha estava infestada de ectoparasitas e apresentava acúmulo de líquido nas cavidades torácica e abdominal, comprometendo o funcionamento dos pulmões e do coração.