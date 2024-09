"A vida de presidiária não está fácil!" A Dra. Deolane Bezerra, que mudou de presídio após perder o direito da prisão domiciliar, chegou causando um rebuliço entre as detentas da Colônia Penal Feminina de Buíque. O local, que tem capacidade para abrigar 107 mulheres, atualmente aprisiona 264 condenadas.

Entretanto, apesar da superlotação, a advogada estaria soberana na penitenciária ocupando uma cela individual, longe das mordomias, mas com a privacidade garantida. O fato causou revolta nas ocupantes da Colônia Penal que resolveram agir e protestar contra a situação deprimente do presídio.

De acordo com o repórter Josival Ricardo, do SBT, que está cobrindo a prisão da influenciadora no estado de Pernambuco, as detentas que estão no mesmo presídio se revoltaram e armaram uma pequena confusão em protesto.

Além disso, segundo o jornalista, a desaprovação das presidiárias teria gerado uma certa comoção na equipe da penitenciária, que resolveu fazer uma pequena reforma externa, como a pintura das paredes da fachada do local.

O comunicador ainda detalhou como tem sido a alimentação de Deolane, que antes ostentava uma vida badalada em bares e restaurantes de alto padrão, agora se contenta com um simples cardápio de café da manhã contendo uma banana, um suco e dois copos de água.

