A influenciadora Andressa Urach, de 37 anos, voltou a causar polêmica nas redes sociais ao compartilhar um desejo inusitado: transar com mais de 919 homens diferentes. A gaúcha fez o desabafo após compartilhar uma notícia sobre uma polonesa que marcou o recorde ao fazer sexo com 919 homens.



"Quero bater esse recorde", escreveu Andressa acompanhada de uma enquete sobre o apoio dos seguidores sobre o assunto. Vale lembrar que Andressa foi parar no hospital após transar com oito homens no começo desta semana e sofrer com dores pélvicas.

Os comentários da publicação, contudo, criticaram o desejo de Andressa. "Você bateu o recorde da mulher mais sem noção do mundo", escreveu uma. "Depois fica pedindo orações porque está na UTI", apontou outra.

Passagem pelo hospital

No começo desta semana, Andressa compartilhou com os seguidores que precisou de uma internação hospitalar após transar com oito homens e sofrer com dores pélvicas.

"Acabei vindo para o hospital, estou com muita dor pélvica. Agora a gente vai fazer um eco e uma tomografia para ver se está tudo bem, e tomar medicação para dor. Viu? Vai aprontar, é isso que dá. Mas foi bom", escreveu.

