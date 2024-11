Um idoso de 71 anos, natural de Jari, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, transferiu mais de R$ 2 milhões, entre 2022 e 2023, a uma suposta namorada. A quantia era encaminhada a um grupo criminoso que se passava por uma investidora americana que mantinha um relacionamento virtual com a vítima, informou a Polícia Civil.





A investigação mostra que o homem caiu em uma fraude chamada de “golpe do amor”, no qual a quadrilha utilizava o perfil falso prometendo conhecê-lo pessoalmente e enviar presentes. Para isso, o idoso deveria depositar valores referentes a impostos de encomendas internacionais, alfândegas, entre outras taxas.





Envolvidos foram presos

Após o período de dois anos transferindo altos valores, o idoso percebeu que estava sendo vítima de estelionato e procurou à polícia. Então, os agentes de segurança iniciaram a “Operação Dom Quixote”, que identificou 13 envolvidos, que estão sendo investigados por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.





Nessa quarta-feira (27/11), seis pessoas foram presas em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Ferraz de Vasconcelos e Santo André - municípios de São Paulo -, em uma operação coordenada pela Delegacia de Polícia de Tupanciretã (RS) e com apoio de policiais dos estados de São Paulo e Ceará. Outros sete estão sendo procurados.

Além dos envolvidos, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos como notebooks e celulares, e cartões bancários. Os criminosos tiveram suas contas bancárias e bens bloqueados.





