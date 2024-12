Neste domingo (1º), na região metropolitana do Recife, o policial militar Venilson Cândido da Silva, de 50 anos, foi acusado de matar o motociclista do aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos. De acordo com as investigações preliminares da Polícia Civil de Pernambuco (PMPE), a confusão teria começado após o PM se recusar a pagar uma corrida de R$ 7.



Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o desentendimento entre os dois. O PM abre fogo contra o motociclista em menos de 1 minuto após chegarem no destino. Após atirar, o policial tentou fugir, trocando de camisa para não ser identificado. No entanto, foi localizado minutos depois dentro de um ônibus, onde foi agredido por testemunhas e precisou ser transportado para um hospital da região.

A Polícia Militar de Pernambuco, através da 10ª Delegacia de Homicídios (DPH), conduz as investigações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que apreendeu o revólver usado no crime com o suspeito e destacou que um processo administrativo está em andamento, podendo levar à expulsão do policial. O suspeito foi autuado em flagrante.

Na manhã desta segunda (2), amigos e colegas de Thiago se reuniram em um protesto na Avenida Dr. Belmiro, no mesmo bairro do crime, para pedir justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Renato Souza