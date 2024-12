Na manhã deste domingo (1º/12), a Guarnição de Salvamento da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) de Uruaçu, município de Goiás, foi acionada para uma ocorrência de busca e salvamento de um homem que sofreu uma queda de altura em área de cachoeiras de difícil acesso, localizada na zona rural de Hidrolina (GO).

Devido aos inúmeros terrenos com aclives e declives acentuados, a equipe enfrentou dificuldades durante a caminhada até a vítima. Após acessá-la, foi realizada a imobilização e estabilização da mesma, utilizando técnicas de salvamento em altura e terrestre, que incluem aliviar o peso da vítima e resgatá-la de forma controlada até o fim do percurso.





A retirada do homem foi iniciada de forma cuidadosa e, após aproximadamente duas horas de resgate, devido à topografia desafiadora e às medidas de segurança necessárias para garantir a integridade de todos os envolvidos, foi possível conduzi-lo até o ponto de encontro com a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O SAMU realizou o transporte da vítima até a Unidade Hospitalar de Hidrolina, onde ela recebeu os devidos cuidados médicos. Confira imagens do resgate: