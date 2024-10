Menino de 7 anos morre afogado na cachoeira do Jk, em Formosa

Um menino de 7 anos morreu afogado na cachoeira do JK, em Formosa na tarde deste sábado (26/10). O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado pouco depois das 12h. Ao chegar ao local, os militares do 19º batalhão de Formosa fizeram buscas subaquáticos para localizar o menino. A operação durou cerca de 45 minutos e a água turva dificultou o trabalho.

O corpo da criança foi localizado a oito metros de profundidade com uma lesão na cabeça. Segundo o corpo de bombeiros, o menino completaria oito anos em novembro. A Polícia Militar e a Polícia Civil também atuaram na ocorrência.

O Correio apurou que a Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar eventual omissão que possa ter gerado óbito da criança e e entender como de fato tudo aconteceu.



A administração da cachoeira JK esclareceu que o menino estava acompnhado do pai e emitiu nota de pesar pela morte da criança.

Nota de Esclarecimento da cachoeira JK

"É com profundo pesar que informamos sobre o trágico acidente ocorrido ontem, dia 26 de outubro de 2024, nas dependências da Cachoeira do JK Ecoturismo. Uma criança acompanhada de seu pai foi vítima de afogamento em nossas instalações e estamos consternados com essa perda irreparável.

Desde o momento do incidente, nossa equipe se colocou à disposição para oferecer toda a assistência necessária e se solidarizar com a família da vítima. Prestamos nossos mais sinceros sentimentos de condolências neste momento de dor e luto.

Reforçamos que nosso compromisso com a segurança dos visitantes é constante, e sempre adotamos protocolos rigorosos para garantir que todos possam desfrutar de nossas belezas naturais de forma segura.

Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em zelar pelo bem-estar e segurança de nossos visitantes. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos".