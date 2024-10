O vídeo do chá-revelação, que foi publicado no último sábado (19/10), já atingiu milhões de visualizações e recebeu uma onda de comentários. Nas imagens, dois caminhões, um rosa e outro azul, se aproximam e, ao som de buzinas e com bastante fumaça colorida, o casal descobre que estão esperando uma menina.

“Queríamos algo que representasse bem a nossa vida e, claro, que fosse memorável. O Renan ama caminhões e corridas, então decidimos juntar tudo isso em um chá-revelação diferente”, comentou Renata em entrevista ao site QG, visivelmente emocionada.

A originalidade da ideia chamou a atenção de internautas, que elogiaram a criatividade do casal. Comentários como “Incrível! Nunca vi nada igual!” e “Parabéns pela criatividade e pela bebê a caminho” foram frequentes nas redes sociais.

O evento também teve a presença de amigos e familiares, que participaram da revelação e celebraram com o casal. A festa, realizada em uma área aberta, foi totalmente ambientada com elementos de corrida e caminhões, reforçando ainda mais o tema escolhido.

Renan Pazzotto, conhecido no meio das corridas de caminhão, agradeceu o carinho dos seguidores e a oportunidade de compartilhar um momento tão especial de sua vida pessoal.

“Foi maravilhoso ver a reação de todos e sentir tanto apoio. Estamos muito felizes e ansiosos para a chegada da nossa princesa”, declarou Renan.