A influenciadora e bailarina Evellyn Donato e o cantor Ruanzinho estão à espera de um menino. A descoberta do sexo do bebê do casal aconteceu na última quarta-feira (15/5), com um chá revelação. O momento está sendo duramente criticado na internet por um vídeo publicado pelos papais, junto com o influenciador Hytalo Santos, amigo dos dois. Isso porque Evellyn aparece de short curto dançando funk. As imagens deixam seu bumbum em evidência.







No vídeo, Hytalo dubla um funk de Ruanzinho, enquanto a mãe dança, e o pai segura o outro filho do casal, Bryan. A batida começa com: “Agora todo mundo vai saber o sexo do bebê”. Mas, nos momentos seguintes, a letra fala em “fazer um quadradinho”, dizer que a “bunda atira” e dar uma “rajada de bumbum”. Nessa parte da música, Evellyn dança de costas para a câmera, enquanto a imagem enquadra seu bumbum.







Após um close na traseira da mãe, o vídeo muda para o rosto de uma mulher emocionada ao ver a fumaça verde sendo expelida, indicando que o bebê é um menino. A trilha sonora do momento é uma versão da música “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos.







Hytalo tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Evellyn tem 2,2 milhões, e Ruanzinho, 3 milhões. A maior parte dos comentários na postagem critica a atuação da mãe. “Vei, era pra ser uma coisa superfofa de família, e a menina de novo dançando toda vulgar mostrando o short enfiado no cool”, escreveu um perfil. “Que menina sem noção, que vergonha por ela”, apontou outro.







“Que venha com muita saúde, mas que foi ridículo, foi”, escreveu um terceiro internauta. Muita gente pediu para que o vídeo seja apagado, já que, no futuro, pode constranger o bebê, que se chamará Matteo. “Eu teria vergonha de crescer e ver que meu chá revelação foi assim”, pontuou um internauta.