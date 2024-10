Árvore caiu e fechou rua no Rio de Janeiro durante temporal nessa quinta-feira (24/10)

A cidade do Rio de Janeiro enfrentou um cenário de caos após ser atingida por pancadas de chuva e ventos fortes nessa quinta-feira (24). A chuva intensa provocou diversos estragos em várias regiões, causando alagamentos, deslizamentos de terra e danos em infraestruturas.





Entre os bairros da capital fluminense mais afetados estavam Bangu, Grota Funda, Recreio e Jacarepaguá, ambos na Zona Oeste. Lapa, no Centro, Ilha do Governador e Anchieta na Zona Norte também foram atingidos.

Na Ilha, uma árvore de grandes proporções foi derrubada pela força do vento e atingiu dois veículos na região de Jardim Guanabara. O Navio Mercante Abreu e Lima, que estava passando por reparos, se desprendeu do cais e encalhou a cerca de 200 metros do estaleiro.

Equipes da prefeitura também foram acionadas para bolsões d’água na Estrada dos Bandeirantes, na altura de Vargem Grande, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, e na Estrada da Pedra.

Na Baixada Fluminense, três pessoas morreram durante o temporal após o muro de uma obra da Cedae tombar. As vítimas estavam trabalhando na obra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos dos escombros na Rua Azaleia por volta das 15h50. Durante a operação, foram encontrados Kauã Monsão, de 20 anos, Antônio Júnior, de 30 anos, e um terceiro homem, ainda não identificado, já sem vida.



Apoio e Orientação



As autoridades orientam os moradores das áreas afetadas a seguirem as instruções da Defesa Civil e evitarem deslocamentos desnecessários. Em casos de emergência, é fundamental acionar os serviços de resgate e seguir para abrigos temporários seguros.