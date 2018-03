Arrastão assusta motoristas na rodovia BR-101, região metropolitana do Rio

Rio, 10 - Um arrastão na rodovia BR-101 assustou motoristas que trafegavam na altura do quilômetro 303, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas relataram que veículos voltaram na contramão na rodovia, numa tentativa de fugir dos assaltantes. Agentes foram deslocados para o local, mas ainda não há informações sobre detidos.



Na mesma rodovia, de madrugada, um acidente deixou uma pessoa morta, possivelmente atropelada. No início da manhã, em outro acidente, duas pessoas ficaram feridas quando o carro em que viajavam capotou sobre a ponte Rio-Niterói. O acidente ocorreu no quilômetro 326, na pista sentido Niterói.



Na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, policiais rodoviários prenderam um jovem foragido da justiça, na madrugada deste sábado (10). Alertados sobre um assalto na altura do quilômetro 181, na pista sentido São Paulo, os agentes desconfiaram de uma dupla a bordo de uma motocicleta em um posto de combustíveis. O jovem que estava de carona na moto, de 20 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. A ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia, em Mesquita.



(Daniela Amorim)