Vídeo: suspeito de matar criança de 2 anos é linchado

Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, suspeitos de matar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, em Tabira, Pernambuco, foram presos na noite desta terça-feira (18) na zona rural de Carnaíba. Ao chegarem à delegacia, uma multidão linchou o homem. Ele chegou a ser levado a um hospital, onde morreu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Antônio Lopes é retirado da viatura e agredido por diversas pessoas.

LINCHAMENTO:

Momento em que a população de Tabira, em Pernambuco, retirou e começou a linchar Antônio Lopes Severo, suspeito de matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos.



Ele foi espancado até a morte e sua esposa, também agredida, foi levada para o hospital.



A… pic.twitter.com/Qsip6JCN26

A Polícia Civil investiga o linchamento e tenta identificar os envolvidos. A corporação ainda apura o comportamento dos policiais diante da violência dos populares.

Giselda da Silva Andrade foi levada à delegacia, onde vai depor.

Casal cuidava da criança

De acordo com a polícia, a mãe de Arthur não tem envolvimento na morte do menino. Ainda não há informações sobre o pai da vítima.

Também não se sabe por que o casal estava cuidando da criança.

Entenda o caso

Arthur Ramos Nascimento, de apenas 2 anos, foi assassinado em Tabira. De acordo com a Polícia Civil, o registro do caso ocorreu no último domingo (16/2).

Na ocasião, a criança deu entrada em um hospital com lesões em várias partes do corpo e, mesmo com atendimento de urgência, morreu.

“Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade”, disse a Polícia Civil em nota.

O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/familiar.