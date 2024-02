O carnaval está chegando e essa época pode ser uma prova de resistência, caso o físico não esteja preparado para a agitação que dura oficialmente quatro dias seguidos, mas ocorre durante o mês de fevereiro inteiro. Para entrar na folia e aguentar o ritmo, é necessário entender como o corpo funciona para, assim, condicioná-lo da melhor forma possível. Gerente técnico da Bio Ritmo, rede de academias high end, Guilherme de Almeida Leme explica que, para quem busca curtir até o último instante, deve se preparar antes da data.

O especialista indica esteira, bicicleta e aulas coletivas para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Já na musculação, embora as necessidades de cada indivíduo sejam particulares, treinos de força que priorizem os membros inferiores com agachamentos e levantamentos podem ser muito úteis na manutenção da postura, melhora da resistência dos músculos lombares a longos períodos em pé e também na força dos músculos da coxa e dos quadris. Além disso, exercícios específicos para o core, como pranchas e abdominais com peso corporal, também são muito indicados e podem ser bons aliados para a maratona de festa.

“Ainda dá tempo de ser a sua melhor versão para o carnaval deste ano e, quem sabe, criar um novo hábito para além da folia. Começar uma rotina de exercícios aumenta a resistência do corpo e ajuda na prevenção de lesões. Os treinos rítmicos, por exemplo, melhoram a coordenação motora e trazem uma sensação de bem-estar, além de serem uma oportunidade também para aprender novos passos para usar no carnaval”, explica o instrutor.



Importante ressaltar que o excesso de bebida alcoólica e a privação de sono alteram o desempenho. Esses dois fatores combinados diminuem a disposição. Para estar completamente preparado para aproveitar os dias de agito, e ainda assim cuidar do corpo, Fúlvia Hazarabedian, head do programa Bio Nutri, lista algumas dicas importantes:

Coma antes de beber

Se estiver de estômago cheio, irá beber menos e "forrar o estômago", reduzindo o impacto do álcool no organismo, uma vez que diminui a velocidade que ele é absorvido.



Hidrate-se

Quando sentir sede, o organismo já está dando sinal de que apresenta certo grau de desidratação, portanto, além da água, a água de coco é uma ótima opção, pois repõe os eletrólitos perdidos pelo suor. Também é importante comer frutas, como maçã e abacaxi (pois são considerados alimentos detox, limpam o organismo e possuem fibras) e beba sucos naturais.

Cuidado com fermentados

Geralmente, essas bebidas possuem teor alcoólico menor que destilados e, por isso, há maiores quantidades de ingestão, sobrando menos espaço para a água. Mas cuidado também com os destilados - por geralmente possuírem maior teor alcoólico, levam à embriaguez com mais facilidade e os efeitos negativos podem ser potencializados, estragando os dias mais animados do ano.



Frutas cítricas são ótimas para a ressaca

Pode ser um shot de limão ou suco de laranja, que possui efeito diurético (elimina toxinas).

Coma abacate

É uma fruta com fonte de gordura boa, auxilia o fígado a limpar as toxinas e também possui função anti-inflamatória.

Vegetais verde-escuros

Esses alimentos, como a couve, brócolis, rúcula e agrião, por exemplo, atuam no processo de desintoxicação, auxiliando no funcionamento do fígado.

Amêndoas

Essa oleaginosa possui gorduras insaturadas e ácidos graxos que ajudam o fígado a se livrar das toxinas.