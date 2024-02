Sambas contagiantes, fantasias, maquiagens e cabelos coloridos. Com a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano, muitas pessoas buscam maneiras criativas de se destacar nos bloquinhos e festividades tradicionais. Uma opção popular é a mudança de cor nos cabelos. No entanto, é crucial adotar precauções para garantir que a transformação capilar não prejudique a saúde dos fios. O dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, Gustavo Martins, compartilha dicas para pintar os cabelos durante o carnaval sem comprometer sua vitalidade:

1. Escolha produtos de qualidade

Gustavo recomenda optar por tinturas capilares de marcas reconhecidas pela qualidade no mercado, priorizando aquelas que contenham ingredientes que tratem os fios. “Produtos de qualidade minimizam danos e garantem resultados mais duradouros. O custo benefício será maior, já que você não terá que gastar tanto retocando mais que o normal, e nem precisará de gastos extras com máscaras para reparar os cabelos danificados por produtos de má qualidade. Mas lembre que nem tudo que é caro é de qualidade. Faça uma boa pesquisa antes”, alerta o dermatologista.

2. Faça um teste de sensibilidade

Antes de aplicar a tintura, realize um teste de sensibilidade para evitar reações alérgicas. “Aplique uma pequena quantidade do produto em uma área discreta e aguarde algumas horas. Caso não haja irritação, a coloração pode ser utilizada com mais segurança” afirma o profissional.

3. Hidrate os cabelos antes da coloração

Cabelos saudáveis absorvem a tintura de maneira mais uniforme. Portanto, uma semana antes da coloração, invista em tratamentos hidratantes para preparar os fios. Isso ajudará a minimizar danos e manter o brilho.

4. Proteja o couro cabeludo

Aplique uma camada fina de vaselina ou creme no couro cabeludo antes de começar a pintura. Isso evita que a tintura atinja a pele, prevenindo possíveis irritações.

5. Siga as instruções do fabricante

Martins destaca que por mais óbvio que possa parecer, cada tintura tem suas próprias especificações quanto ao tempo de aplicação e modo de uso. Certifique-se de seguir rigorosamente as instruções do fabricante para obter resultados mais satisfatórios e evitar danos aos fios.

6. Evite lavar os cabelos nos dias seguintes

Após a aplicação da tintura, aguarde pelo menos 48 horas antes de lavar os cabelos. “Claro, você precisará lavar para remover a tintura no banho. Mas após isso evite lavar novamente nos primeiros dias. Isso dependerá da quantidade de sebo que você produz, ou seja, algumas pessoas precisam lavar em três dias, outras podem ficar até uma semana sem lavar após a coloração. Isso permite que a cor se fixe melhor, proporcionando maior durabilidade e evitando que o excesso de lavagens prejudique os fios recém-coloridos”, acrescenta o especialista.

7. Utilize produtos específicos

Opte por shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos coloridos. Esses produtos ajudam a manter a intensidade da cor e fornecem uma hidratação extra, essencial para cabelos que passaram pelo processo de coloração.

Seguindo essas dicas, é possível desfrutar de um visual vibrante e carnavalesco sem comprometer a saúde dos seus cabelos. Lembre-se de que, além da estética, a preservação da saúde capilar é fundamental para garantir a sua beleza a longo prazo.