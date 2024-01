Sempre tive “bom relacionamento” com meus cabelos. Quando era muito nova, pintava em casa sem a menor preocupação, molhava com cerveja antes de prender, para anelar bem. Quando comecei a frequentar salão, ia no Lins, onde se entrava de manhã e saía de tarde. Passei minha cabeça pelos cortes do Inácio, que não está mais aqui, e de seu irmão Lauro.



Nos últimos tempos, passei a frequentar o salão de Laura, mas nos últimos meses estou entregue à natureza. Lavo a cabeça e costumo me aventurar com uns rolinhos, cujo resultado é nenhum. Cheguei até a comprar um desses aneladores que fazem cachinhos, mas nunca usei. Só tenho deixado o cabelo crescer sonhando com um leve anelado, que não consigo ter – e nem manter.





Sou do tempo da permanente, mas acho que profissional nenhum usa esse truque antigo. Vou levando, coque no alto da cabeça preso com dois grampos, e estamos conversados. Quando surge algo mais complicado, recorro a Laura, da L.G Stúdio. Até quando vou ficar assim, não sei.



Mulheres que conheço se preocupam com as férias de verão. Como tratar e finalizar os cabelos, lidando com danos causados pela exposição ao sol, mar e piscina?



Manter os fios saudáveis e vibrantes nesta temporada é mais simples do que parece, afirma Abner Matias, especialista da marca TRESemmé.



“Nosso cabelo é como um tecido, que absorve a água e todos os ativos nela presentes, como metal, sal e cloro”, explica ele. Para combater o ressecamento, é crucial devolver a hidratação aos fios. Todos os tipos de cabelo, especialmente durante o verão, necessitam de hidratação, a fim de prevenir a absorção indesejada de metais, sais e cloro.



A proteção pode ser alcançada por meio da finalização eficaz. Leave-ins, séruns e óleos cumprem esse papel, oferecendo proteção contra a poluição e os raios solares.



No caso de cabelos naturais, Matias recomenda um cronograma focado na hidratação alternada com a nutrição, indicando as linhas Hidratação Profunda e Brilho Lamelar da marca. A combinação, além de nutrir, cria barreira de proteção contra agressões externas, afirma o especialista.



Para cabelos quimicamente tratados, principalmente com alisamentos, ele sugere combinar a linha Brilho Lamelar com a linha Blindagem Antifrizz, que mantém os fios alinhados, hidratados e longe do temido frizz.



Já cabelos descoloridos pedem a linha de reconstrução combinada com máscara matizadora, caso sejam loiros. A máscara, garante Matias, não altera a cor dos fios, apenas a mantém e evita sua oxidação.



É preciso atenção, pois cabelos descoloridos tendem a se tornar mais porosos, absorvendo maior quantidade de ativos presentes na água, especialmente de piscinas. Além disso, há a formação do “fundo de clareamento”, aquela tonalidade verde, especialmente no caso de quem tem cabelos naturalmente escuros e os descolore.



A coloração esverdeada é fruto da interação do fundo amarelado com resíduos azuis provenientes do tratamento químico feito nas piscinas.



Para acabar evitar o cabelo verde, vai a dica do expert: “Com o cabelo seco, aplique o xampu da linha Detox Capilar e deixe agir de 10 a 30 minutos, reaplicando para manter os fios úmidos com o xampu. Em seguida, lave os cabelos com a linha Reconstrução e Força, que ajuda a fechar as escamas”.



Antes da exposição ao sol, Matias sugere o uso de protetor térmico, que pode ser combinado a um óleo ou sérum. De acordo com ele, produtos com silicone na fórmula funcionam como uma espécie de “pré-poo”, proporcionando blindagem aos fios antes do mergulho no mar ou piscina.