A Adcos, indústria brasileira de dermocosméticos que traz em seu DNA tecnologia, inovação, ciência e eficácia, revolucionou o mercado de proteção solar ao lançar em 2014 o primeiro produto em formato stick do Brasil.

O pioneirismo fez com que a marca fosse reconhecida em congressos internacionais de dermatologia. Desde 2020, a empresa é parceira e patrocinadora do Programa de Assistência Dermatológica da Universidade Federal do Espírito Santo (AD-Ufes), que promove ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele junto à população rural vulnerável de 11 municípios capixabas.

Os sticks são práticos e de fácil aplicação, oferecendo proteção completa contra os raios solares UVA, UVB e infravermelho. Isso garante a segurança e a saúde da pele, previne o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas.

Disponíveis em quatro FPS (50, 55, 70 e 80), os sticks atendem às necessidades da pele brasileira. O Ultraleve 50 é ideal para quem busca proteção solar completa. Ele tem ação antioleosidade por 12 horas e age na redução de poros. Ideal para peles normais a oleosas devido a seu complexo antibrilho, apresenta versões incolor e nas cores peach, nude e bege. Sua textura ultraleve e a fácil aplicação o tornam perfeito para o uso diário.

Para aqueles que desejam proteção solar com alta cobertura, o Stick FPS 55 tem fórmula muito resistente à água e ao suor, com acabamento de maquiagem e efeito mate. A textura é não oleosa e de rápida absorção. Ideal para pele normal a oleosa, é oferecido nas cores ivory, peach, nude, bege e bronze.

Já o Incolor FPS 70 é indicado para quem se expõe diretamente ao sol por longos períodos, ideal para a prática de esportes ao ar livre. Muito resistente à água e ao suor, não escorre e não deixa resíduos brancos na pele. Possui textura confortável para ser utilizado por crianças e adultos.

Por fim, o Stick FPS 80 é a opção perfeita para quem busca alta proteção solar e alta cobertura. O acabamento de maquiagem tem textura hidratante e ácido hialurônico, que promove preenchimento de rugas e linhas finas. Está disponível nas cores ivory, peach, nude, bege, bronze e pecan.

Chancelado pela Academia Americana de Dermatologia (AAD), o fotoprotetor 80 trata e previne distúrbios pigmentares, incluindo o melasma, além de ser muito resistente à água e ao suor, garantindo proteção duradoura mesmo nas condições mais extremas.

A empresa investe na formulação limpa em seus fotoprotetores e produtos de proteção solar completa, por meio de fórmulas ricas e com alta tecnologia, capazes de formar uma barreira sobre a pele e protegê-la dos raios UVA, UVB e infravermelho. Os produtos são testados em pele brasileira, não há testes em animais.