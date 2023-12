Ao sentir dor no joelho, é correto correr em direção à farmácia? Essa é uma dúvida comum e realmente muitas dores podem diminuir com o uso de medicamentos de venda livre.

“O médico sempre deve ser consultado, pois há vários diagnósticos possíveis. Osteoartrite, ligamento torcido, músculo tenso, dano à cartilagem, tendinite – problemas diferentes causam esse tipo de desconforto.

Muitas dessas condições podem ser acompanhadas por inchaço, rigidez e instabilidade na articulação. Com isso, atividades cotidianas como caminhar, agachar ou subir escadas se tornam bastante difíceis”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Imediatamente após o joelho começar a incomodá-lo, há medidas que você pode seguir em casa para ajudar a aliviar os sintomas. Uma das formas mais testadas e comprovadas é o chamado Princípio Rice.

“Este acrônimo significa rest-ice-compression-elevation. É a primeira linha de defesa e pode ajudar a reduzir os sintomas, independentemente da causa”, explica o especialista.

O Rice exige, primeiro, pausa em quaisquer atividades extenuantes, sobretudo aquelas que causam mais dor no joelho. Em segundo lugar, faça compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia, durante cerca de 20 minutos. Eleve a perna para que a gravidade ajude a diminuir inchaços na articulação e no membro.

Outra dica: você também pode apoiar a perna sempre que estiver sentado. Depois, utilize uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área.

Se as dores não cessarem ou estiverem intensas demais, terapias de venda livre podem ajudar, diz o especialista. Mas ele aconselha, antes de tudo, procurar o médico. Anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno e aspirina, podem ser úteis para reduzir a dor no joelho causada por várias condições.

Esse tipo de medicamento ajuda a combater a inflamação e a diminuir a dor e o inchaço que são associados à osteoartrite, entorses e lesões da cartilagem.

“Medicamentos são úteis no tratamento da dor causada pelas distensões musculares. No entanto, podem interferir na cicatrização do tendão e devem ser usados com cautela nessas circunstâncias. Essa classe de medicamentos pode ter efeitos colaterais significativos, como dor de estômago e aumento do risco de sangramento. Por isso, devem ser tomados na menor dose possível”, adverte o ortopedista. O paracetamol também pode ajudar. Porém, em certos casos, medicamentos de venda livre não são eficazes para lidar com a dor no joelho.

“Dependendo da sua condição específica e de quaisquer outros problemas de saúde que tenha, esses medicamentos podem proporcionar maior benefício na diminuição dos sintomas. Anti-inflamatórios não esteroides seletivos podem ser prescritos por médicos, pois trabalham para reduzir a dor, o inchaço e a inflamação no joelho sem causar efeitos colaterais no estômago. Eles permitem a produção de um lipídio protetor do estômago chamado prostaglandina”, diz o doutor Marcos.

“Medicamentos assim podem ser usados para dor no joelho causada por osteoartrite, por danos na cartilagem e entorses de ligamentos. Eles também se destinam a fornecer alívio a curto prazo. No entanto, não devem ser usados para tratar problemas crônicos no joelho”, alerta o médico.

Analgésicos opioides são indicados em raras circunstâncias, quando outros remédios não são eficazes. “Essa classe de medicamentos, que inclui hidrocodona, morfina e oxicodona, pode ser benéfica em casos de osteoartrite, geralmente avançados”, explica.

Se as dores são persistentes, o médico deve ser consultado. Uma forma de ajudar no tratamento é emagrecer, no caso de pacientes com quilos a mais. Embora não reduza imediatamente os sintomas, é uma das maneiras mais eficazes de prevenir a recorrência da dor no joelho.

“Isso é especialmente verdadeiro para a dor causada pela osteoartrite, pois o excesso de peso causa pressões indevidas e constantes nas áreas danificadas da articulação. Várias mudanças diferentes no estilo de vida – dieta e exercícios aeróbicos de baixo impacto, como andar de bicicleta ou nadar – facilitam a redução de peso”, comenta o médico.

Também podem ser indicadas sessões de fisioterapia. “Assim você construirá força nos músculos do joelho e do quadril, melhorará a flexibilidade geral e estabelecerá uma rotina de exercícios aeróbicos que vão ajudar a combater osteoartrite do joelho e a tendinite, além da recuperação de lesões não traumáticas da cartilagem e entorses”, detalha o ortopedista. “Injeções e cirurgias podem também ser indicadas”, conclui.