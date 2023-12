Conquistar um sorriso com dentes brancos e saudáveis é o sonho de consumo de grande parte das pessoas, que empregam as mais diversas estratégias para atingir esse resultado.

“Hoje é possível encontrar pela internet inúmeros métodos naturais e fórmulas caseiras que prometem conferir dentes mais brancos. Porém, essas metodologias, além de não possuírem comprovação clínica e científica, podem ter consequências desastrosas para os dentes e gengivas”, afirma Hugo Lewgoy, doutor pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e consultor científico da Curaden Swiss.

É comum o uso de bicarbonato de sódio na tentativa de clarear os dentes, mas isso não deve ser feito. “Esse produto abrasivo, quando usado continuamente, pode provocar o desgaste do esmalte dental”, alerta o cirurgião-dentista. A seguir, o especialista Hugo Lewgoy dá dicas para manter os dentes saudáveis e bonitos:

• Alimentação – Alimentos e bebidas podem prejudicar a coloração dos dentes, tornando-os mais amarelados. Evite produtos com corantes ou alto potencial pigmentante, como é o caso de cafés, vinhos e chás escuros. Caso os consuma, procure escovar os dentes logo em seguida para prevenir o surgimento de manchas. O cigarro também favorece o amarelamento dos dentes.

• Escova – A escova dental adequada deve ter grande quantidade de cerdas ultramacias. Cerdas muito duras podem desgastar o esmalte dos dentes e agravar problemas gengivais. A quantidade de cerdas está relacionada à eficácia da escovação: quanto mais cerdas, menor é o acúmulo de placa bacteriana.

• Creme dental – A escovação será completa com o emprego de creme dental com benefícios adicionais que contribuam para clarear os dentes. Há produtos formulados com carvão ativado, elemento capaz de manter o clareamento profissional devido à capacidade de absorver as partículas pigmentantes, ou seja, as porosidades do carvão ativado retêm as partículas que mancham os dentes. Isso nada tem a ver com fórmulas caseiras que utilizam carvão comum, que são prejudiciais à saúde.

• Condicionador dental – Esse produto prepara as estruturas dentais para receber materiais restauradores, criando microporosidades. Com isso, a superfície dessas estruturas fica suscetível à adesão de materiais restauradores, sem a necessidade de confecção de retenções mecânicas.

• Higiene oral – Quando não é possível realizar a higiene adequada, podem ser usados produtos facilmente transportados no bolso ou na bolsa. “É o caso do enxaguatório oral em pastilhas Black is White, que é mastigável e auxilia na proteção contra cáries, confere frescor ao hálito e também ajuda na manutenção do clareamento profissional realizado pelos cirurgiões-dentistas”, recomenda Hugo Lewgoy.

Por fim, o especialista lembra que a consulta regular ao dentista é fundamental para quem deseja dentes saudáveis e brancos. “Esse é o profissional capacitado para realizar uma avaliação da cavidade oral, podendo recomendar procedimentos para melhorar a estética do sorriso”, conclui.