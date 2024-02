Com relação às ISTs, o médico alerta os foliões sobre a importância do uso de preservativo em todas as relações sexuais, inclusive durante o sexo oral

O carnaval reúne milhões de pessoas, de várias partes do mundo, pelas ruas de todo o Brasil. Em virtude disso, cuidados com a saúde são necessários para evitar que a diversão se torne um problema. O infectologista e consultor médico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, indica que a prevenção é o melhor caminho, principalmente com relação a doenças infecciosas ou infectocontagiosas, como a COVID-19, e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

“Neste período de festas, temos mais contatos com as pessoas, inclusive de outros países, o que aumenta o risco de transmissibilidade, principalmente por vírus como a SARS-CoV-2, que tem a transmissão aérea por meio de gotículas. Por isso, manter a vacinação em dia é importante para evitar possíveis complicações graves provocadas pela doença”, alerta o especialista, acrescentando que a imunização contra a COVID-19 está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com relação às ISTs, o médico alerta os foliões sobre a importância do uso de preservativo em todas as relações sexuais, inclusive durante o sexo oral. “É muito comum que, por conta das bebidas em excesso nessas festas, as pessoas acabam se descuidando e deixando a camisinha de lado, o que é o perigo. Por isso, ter o preservativo em mãos é essencial, tanto para os homens como para as mulheres”.

O infectologista Claudilson Bastos lembra ainda que, em grandes festas populares, como o carnaval, os governos estaduais e municipais fazem campanhas de orientação e de distribuição gratuita de camisinhas e de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), com o uso de medicamentos para evitar a transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

Além disso, os órgãos de saúde fazem a testagem de IST, HIV/ Aids e hepatites. “Paralelamente ao uso do preservativo, é importante fazer os testes para detecção de doenças. Desta forma, o indivíduo pode iniciar logo o tratamento, evitando complicações das ISTs”, pontua Bastos.