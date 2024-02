O pós-parto é um momento muito delicado e importante na maternidade. É fundamental que cada mulher esteja bem orientada para viver essa fase de forma leve e confortável. Por ser um assunto tão significativo e amplo, cercado de crenças e opiniões que nem sempre condizem com a realidade, a uroginecologista e especialista em saúde feminina, Lilian Fiorelli, responde sobre os mitos e as verdades do puerpério – período de 40 dias de readaptação do organismo materno após o nascimento do bebê.

1 – Há sangramentos vaginais durante o puerpério?

Verdade. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por mudanças notáveis para acomodar o bebê em crescimento. Quando o bebê nasce, o útero - que abrigou o bebê até o momento, começa a se contrair para voltar ao seu tamanho original. Essas contrações podem resultar em sangramentos vaginais conhecidos como loquiação, sendo uma parte natural do processo de recuperação pós-parto.

2 – Os sangramentos vaginais possuem a mesma intensidade e duração para todas as mulheres?

Mito. Esses sangramentos têm duração e intensidade diferentes para cada mulher. Ainda assim, são normais no puerpério e geralmente diminuem gradualmente ao longo de algumas semanas, podendo durar até 40 dias após o parto.

3 – Muitas mulheres também enfrentam escapes de xixi durante o puerpério?

Verdade. É muito comum que algumas mulheres após o parto, ou até durante a gestação, sofram com escapes de xixi. A perda de urina involuntária ocorre, dentre outros fatores, devido ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, que são frequentemente afetados durante a gravidez e o parto. Se a gestante não fortalecer o músculo com exercícios, a chance de ter escapes de xixi é muito grande. Porém, escapes de xixi não são normais e merecem uma avaliação médica.

A recomendação é sempre procurar um especialista e realizar o tratamento necessário. Para ficar mais confortável durante o tratamento e seguir com a rotina, uma opção prática é utilizar absorventes ou roupa íntima descartável específica para incontinência urinária, a depender da quantidade de perda dos fluidos.

4 – Não posso usar nenhum produto durante o sangramento do pós-parto?

Mito. Não é indicado o uso de absorvente interno ou coletores menstruais durante esse período; fora isso, não há restrições. Muitas mulheres usam roupa íntima descartável para conter o fluxo de sangue como uma solução mais confortável, com maior absorção e, por isso, promovendo mais segurança do que o absorvente externo comum.

Leia também: Cuidados que as mulheres devem ter com a saúde íntima no calor



5 – Após o nascimento, os cuidados com a saúde das mamães continuam?

Verdade: Sim, o período de gestação é marcado por uma série de alterações fisiológicas e anatômicas no corpo da mulher, inclusive no pós-parto. Também é um momento de muitas mudanças emocionais. É preciso entender que esses eventos são parte natural do processo de recuperação e não devem ser motivo de preocupação; por isso, é importante buscar informações, continuar a realizar as consultas de rotina e acompanhar essa fase de mudança e adaptação.