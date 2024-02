A halitose, ou mau hálito, é um problema que transcende gerações, afetando pessoas de todas as idades

A halitose, ou mau hálito, é um problema que transcende gerações, afetando pessoas de todas as idades. Porém pelas características de cada etapa da vida as causas variam, assim como as soluções para prevenir e tratar esse incômodo. Desde a infância até a terceira idade, a halitose pode ser um fator indicativo de outras complicações na saúde, e que também afeta relações sociais e autoestima.

A cirurgiã dentista especialista no tratamento da halitose, Cláudia Gobor, explica que "na infância, a halitose pode estar associada à má higiene bucal, cáries ou infecções na garganta. Nessa fase, muitas crianças têm preguiça de escovar os dentes, e se os pais não estiverem atentos pode evoluir para problemas mais graves. Já na adolescência, mesmo com uma higiene adequada, questões hormonais podem contribuir para o surgimento desse problema."

No caso dos adultos, destaca a cirurgiã dentista, fatores como dieta, tabagismo, estresse, e problemas de saúde como diabetes, doenças gengivais e até mesmo a menopausa podem desencadear mau hálito.

Manter uma rotina de cuidados bucais adequados, além de buscar orientação médica para lidar com possíveis problemas de saúde que podem aparecer, é o segredo para manter o bom hálito.

Já nos idosos, Cláudia Gobor destaca que a halitose pode estar relacionada a condições de saúde subjacentes, como xerostomia (boca seca), uso de medicamentos ou problemas dentários. "É nessa fase que os cuidados dentais da vida inteira são colocados à prova. Com a redução a imunidade do corpo e a necessidade de remédios, evitar o mal hálito exige, muitas vezes, o acompanhamento de um profissional qualificado".

Prevenção envolve hábitos de higiene

Independentemente da idade, Cláudia Gobor alerta que a prevenção da halitose envolve hábitos de higiene bucal consistentes, incluindo escovação dental regular, uso de fio dental, limpeza da língua e visitas ao dentista. Além disso, manter uma dieta equilibrada, evitar o tabagismo e manter-se hidratado são os fundamentos da prevenção ao mau hálito.