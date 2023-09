683

Aproximadamente 50 milhões de brasileiros sofrem com problema que também interfere em questões de autoestima Freepik

Difícil de identificar em si mesmo, difícil também de alertar as pessoas que têm o problema, a halitose é uma disfunção que geralmente demora para ser diagnosticada e tratada. No primeiro caso, isso se deve ao que se chama "fadiga olfatória ou adaptação olfativa", ou seja, o cérebro diminui sua percepção aos estímulos olfatórios contínuos. Por isso, o próprio indivíduo não costuma sentir o cheiro que exala. Já no segundo caso, há uma questão de polidez que impede a maioria das pessoas de alertarem sobre problema. Afinal, é no mínimo constrangedor dizer a um amigo, parente ou colega de trabalho que tem mau hálito.





O que muitos não sabem, contudo, é que é possível medir a composição do hálito. O exame, chamado Oral Chroma, é considerado o medidor de hálito mais moderno do mundo. "Trata-se de um exame considerado padrão ouro, que permite mensurar a intensidade do mau hálito e diagnosticar a causa, facilitando o tratamento e acompanhamento. Atualmente, o Oral Chroma é uma das formas mais eficientes de identificar a halitose", destaca a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especializada em halitose, Ligia Maeda.A especialista explica que o exame faz a leitura dos principais gases causadores do mau hálito. "Por meio de um cromatógrafo, ele faz a análise dos compostos sulfurados voláteis presentes no ar que exalamos. Isso é feito através da coleta de ar da boca do paciente com uma seringa. Em seguida, essa amostra é inserida no cromatógrafo, que, após oito minutos, gera um gráfico com a quantidade de cada composto sulfurado volátil, juntamente com o laudo diagnóstico."A partir desse resultado, segundo a médica, é possível direcionar o tratamento com muito mais precisão, transmitindo maior segurança ao paciente. Ou seja, mesmo antes de perceber ou ser alertado por alguém, é possível identificar a halitose e tratá-la de forma adequada. O custo médio para realização desse tipo de exame é de R$ 600.Dados da Associação Brasileira de Halitose (ABHA) apontam que essa disfunção atinge cerca de 30% da população nacional. Ou seja, aproximadamente 50 milhões de brasileiros sofrem com esse problema que também interfere em questões de autoestima e, até mesmo, nas relações interpessoais. Dessa forma, a conscientização também é fator importantíssimo quando se trata do tema. Por isso é que, anualmente, em 22 de setembro, a ABHA promove o Dia Nacional de Combate à Halitose. "O objetivo é justamente chamar a atenção do público sobre o problema e mostrar que tanto o diagnóstico como o tratamento da halitose são bem simples", resume Ligia.De acordo com a especialista, causas sistêmicas como refluxo , doenças pulmonares e do fígado, ou outras alterações do organismo, podem estar entre os agentes da halitose. No entanto, a principal origem do mau hálito é bucal. "As pessoas tendem a associar halitose a problemas estomacais ou a questões mais graves. Em algumas situações, isso pode ocorrer. No entanto, em 90% dos casos, o mau odor é proveniente da boca, e pode ser tratado após um exame que é feito de forma rápida e precisa", esclarece.Entre os perfis mais propensos à halitose, Ligia cita pacientes com baixa salivação, maus hábitos alimentares ou com má higiene bucal. Com relação ao tratamento, a médica explica que pode variar conforme o diagnóstico da origem do problema. "A halitose não tem um protocolo específico de tratamento. É necessário que, primeiro, sejam diagnosticadas as causas, para basearmos o tratamento de acordo com as alterações apresentadas. Daí a importância do exame", enfatiza.Quanto à prevenção, a melhor forma de evitar o problema, segundo a especialista, é por meio de uma higiene oral adequada, incluindo, principalmente, a limpeza da língua, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista. "Além dos hábitos de higiene, indicamos manter uma alimentação saudável e balanceada, bem como uma hidratação correta ao longo do dia. Evitar hábitos como consumo de álcool e cigarro também é importante na prevenção", finaliza.