O exemplo de Britney Spears lembra que as dietas extremas, como o jejum à base de água, podem se tornar uma tendência, especialmente nas redes sociais Reprodução/Instagram

A estrela do pop Britney Spears intrigou os fãs com uma publicação no Instagram. A artista postou vídeos dançando em sua sala de estar, mas o que realmente chamou a atenção foi o story em que a cantora segura um copo d'água com a legenda: "dia um de #jejum - só água".





A dieta da água é uma prática que envolve a exclusão de alimentos sólidos da dieta, deixando apenas a ingestão de líquidos, principalmente água. Geralmente, é adotada por aqueles que buscam uma perda de peso rápida. O médico nutrólogo Ronan Araujo, comenta que essa abordagem pode ser prejudicial à saúde, uma vez que a água por si só não fornece todos os nutrientes necessários para manter o corpo funcionando adequadamente.A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que um adulto saudável consuma, em média, de 2 mil a 2,4 mil calorias por dia para fornecer a energia necessária ao corpo. Ao aderir a uma dieta líquida, que geralmente entrega uma quantidade significativamente menor de calorias, a pessoa pode se sentir fraca e pode até mesmo comprometer a massa muscular. Isso ocorre porque, na ausência de alimentos, o corpo pode começar a utilizar os músculos como fonte de energia.

O exemplo de Britney Spears lembra que as dietas extremas, como o jejum à base de água, podem se tornar uma tendência, especialmente nas redes sociais. No entanto, nem todas as tendências dietéticas são seguras ou adequadas para todos. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra.



Dietas desnecessárias podem representar riscos graves para a saúde, incluindo desnutrição, fraqueza, perda de massa muscular, desequilíbrios eletrolíticos, entre outros. Além disso, elas muitas vezes não são sustentáveis a longo prazo, levando a resultados temporários que, muitas vezes, são seguidos por recuperações de peso.



Desnutrição: a falta de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo fraqueza, fadiga, perda de cabelo e pele seca.



Fraqueza: a ingestão insuficiente de calorias pode resultar em fraqueza muscular, fadiga e falta de energia, prejudicando a capacidade de realizar atividades diárias.

Perda de massa muscular: dietas extremamente restritivas podem causar a perda de massa muscular, o que pode comprometer a força e a função do corpo.

Desequilíbrios eletrolíticos: a falta de nutrientes pode levar a desequilíbrios nos níveis de eletrólitos no corpo, como sódio e potássio, que são essenciais para a função adequada do coração, músculos e nervos.

Orientação e acompanhamento profissional



"Emagrecer de forma saudável e sustentável não deve ser uma jornada solitária. Cada pessoa é única, com necessidades nutricionais individuais. Portanto, buscar orientação de um profissional de saúde é importante para avaliar sua situação específica, considerando seu estado de saúde, metabolismo e objetivos pessoais", destaca Ronan Araujo.



Um acompanhamento profissional adequado não apenas ajuda a criar um plano alimentar equilibrado, mas também oferece suporte emocional e motivação, elementos essenciais para o sucesso a longo prazo. Além disso, esses profissionais podem ajudar a identificar e tratar quaisquer transtornos alimentares ou problemas de saúde pré-existentes que podem estar contribuindo para o excesso de peso. Uma alimentação saudável e equilibrada deve fornecer todos os nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar adequadamente. Isso inclui proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. A restrição extrema de alimentos, como no jejum à base de água, pode resultar na falta desses nutrientes vitais.

Ronan Araujo enfatiza que o emagrecimento é um processo gradual e que cada indivíduo tem seu próprio ritmo. É importante respeitar os limites do seu corpo, buscando uma abordagem equilibrada e sustentável para a perda de peso. O autocuidado e o autoconhecimento desempenham um papel central nesse processo.

"É crucial lembrar que o emagrecimento saudável deve ser sempre priorizado em qualquer jornada de transformação física. A saúde é, indiscutivelmente, o bem mais valioso que possuímos, e qualquer estratégia para perda de peso deve respeitar os limites do nosso corpo e fornecer os nutrientes necessários para seu funcionamento ideal", aponta.