A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo de sangue localizado em uma das veias das pernas ou da pelve se solta e bloqueia um vaso do pulmão Rede Social/ Reprodução



Internado para tratar uma pneumonia, deste o último domingo (10/9), o cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, do grupo Molejo, passou por exames específicos e uma reavaliação médica que constatou uma embolia pulmonar. De acordo com a nota, publicada pela assessoria nas redes sociais, o quadro é estável.



"A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes", disse a nota.



A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo de sangue localizado em uma das veias das pernas ou da pelve se solta e bloqueia um vaso do pulmão (artéria). O bloqueio impede a passagem de sangue e causa a morte progressiva da parte afetada, resultando em dor ao respirar e intensa falta de ar. Além disso, também é chamado de tromboembolismo pulmonar (TEP) ou trombose pulmonar.





Outros fatores que podem causar a embolia pulmonar são cirurgias, câncer, tabagismo , anticoncepcionais com estrógeno e reposição hormonal. As consequências do entupimento da veia dependem do tamanho do coágulo: quanto maior, mais chance há de morte.

Sintomas da embolia pulmonar



- Tosse seca ou com sangue

- Falta de ar

- Dor no esterno (osso que fica no meio do pulmão)

- Palpitações no peito

- Pele e unhas azuladas (cianose)

- Febre baixa



Tratamento da embolia pulmonar





No tratamento da doença, quando diagnosticada, normalmente são usados remédios anticoagulantes. Outras opções são cirurgia ou uso de cateter para filtrar o trombo.



Prevenção da embolia pulmonar





- Movimentar-se: após cirurgias ou longos períodos sem se levantar — como em voos e viagens de carro —, é preciso caminhar para possibilitar a circulação sanguínea adequada

- Usar meias de compressão: pessoas que tem tendência a criar trombos podem ser orientados a usar meias de compressão ao realizar longas viagens ou passar por internações

- Tomar anticoagulantes: após cirurgias demoradas, o paciente pode receber a recomendação de usar remédios anticoagulantes, desde que não haja risco de sangramento

- Evitar cigarro: o cigarro possui inúmeras propriedades que prejudicam a circulação sanguínea e favorecer a formação de trombos quem podem causar a embolia pulmonar

- Praticar atividades físicas: os exercícios físicos ajudam a melhorar a circulação sanguínea, o que diminui a possibilidade de desenvolvimento de trombos

Tratamento do câncer

Em outubro do ano passado, Anderson foi diagnosticado com um câncer inguinal, na região da virilha e tem realizado o tratamento contra o câncer nos testículos. A suspeita veio após o cantor sentir um inchaço na região íntima.