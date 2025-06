‘Ela só me reconhece cantando’: música de novela une avó e neta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo postado nas redes sociais pela jovem Grace Nakazawa Santos tem emocionado internautas do mundo todo. A americana com ascendência brasileira e japonesa compartilhou um momento íntimo e tocante com sua avó brasileira, que, aos 92 anos, enfrenta os efeitos da perda de memória. Segundo Grace, a única maneira de a idosa se lembrar dela é através de uma música que marcou a história das duas: “Alma gêmea”, de Fábio Jr., tema da novela homônima exibida pela Globo, em 2005.

“Minha avó só se lembra de mim quando eu canto essa música da novela”, contou. No vídeo Grace relembra como a trilha sonora da novela entrou em sua vida ainda na infância – mesmo que não entendesse a letra nem a novela

“Essa foi a música tema da novela brasileira de 2005, “Alma gêmea”, que eu costumava assistir escondida dos meus pais. Eu sou americana e essa novela é em português, então eu não fazia ideia do que eles estavam dizendo, mas eu só estava interessada em todos os beijos, lágrimas, brigas e mais beijos — havia muitos beijos”, lembrou.

Mesmo sem compreender o idioma, a exposição constante à novela fez com que ela aprendesse a música. Com o passar dos anos, a trilha sonora da novela protagonizada por Priscila Fantin e Du Moscovis se transformou no elo mais forte entre ela e a avó.

“Eu não sabia falar português, mas essa exposição constante me fez memorizar, no subconsciente, a música tema. E isso se tornou o único jeito de minha vó e eu nos comunicarmos entre si”, falou;

Grace também revelou um detalhe delicado e cheio de carinho: sua avó costumava alterar a letra do final da música, mudando “estou morrendo de vontade de você” para “saudade de você”, um toque de inocência que se tornou parte das lembranças afetivas entre elas. “Era essa versão que ela cantava toda vez que eu ia embora do Brasil”, disse, saudosa.

Leia Mais As novelas brasileiras de maior audiência na história da TV

Agora, com a saúde fragilizada e a memória intermitente, a avó de Grace ainda é capaz de cantar a música — mesmo quando não reconhece a neta. “Ela tem 92 anos e a memória dela vai e volta. Ela está lentamente esquecendo algumas músicas. Mas ainda está nela, e é incrível ver o músculo da memória aparecer toda vez que ela canta junto comigo. Claro que ela não deve se lembrar de mim, porque a gente não se vê muito, mas se lembrar da música é mais do que suficiente”, concluiu.

Nos comentários, diversos internautas se identificaram com a história e compartilharam suas próprias memórias afetivas com avós e novelas brasileiras. “Isso me tocou muito. Sou brasileira morando no exterior, longe da minha vozinha que está com Alzheimer. Na última vez que a vi, ela me reconheceu de primeira. Tenho medo de que, da próxima vez, ela não me reconheça”, escreveu um perfil.

“Tenho lembranças muito queridas de assistir novelas com meus avós! A primeira novela que me marcou foi *O Cravo e a Rosa*, quando eu tinha 6 anos. Eu era obcecado pela trilha sonora, pedi para minha mãe comprar e ela comprou. Minha música favorita era *Olha o Que Amor Me Faz*, da Sandy e Junior. Até hoje eu escuto”, contou outra pessoa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Isso é tão lindo. Também sou americana, mas cresci no Brasil. Fico feliz que ela tenha essas memórias com você. Ela deve sentir saudade”, supôs outra jovem. E, por fim, alguém resumiu o sentimento coletivo: “Que tributo lindo para sua vozinha. O amor transcende qualquer barreira linguística.”