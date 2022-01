Novela 'Alma gêmea' volta nesta segunda-feira (31/1) ao canal Viva

(foto: Globo/reprodução)





A mineira Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra, Liliane Castro e Drica Moraes protagonizam “Alma gêmea”, novela exibida pela Globo em 2005 e 2006, que volta ao ar no Canal Viva nesta segunda-feira (31/1), com exibição de segunda a sábado, às 23h45 e às 15h. O folhetim substitui “Paraíso tropical”.



A trama de Walcyr Carrasco conta uma trágica história de amor. Na década de 1920, o botânico Rafael (Eduardo Moscovis) e a bailarina Luna (Liliana Castro) se casam e têm um filho. Luna é morta durante assalto articulado por Cristina (Flávia Alessandra), a governanta deles. Vinte anos depois, ela volta à Terra como Serena (Priscila Fantin), que vai trabalhar como empregada na casa de Rafael. Os dois se apaixonam e a moça leva no corpo uma marca no mesmo lugar do tiro que tirou a vida de Luna.

Com direção-geral de Jorge Fernando, direção de Fred Mayrink e Pedro Vasconcelos, “Alma gêmea” foi o segundo projeto de Jorge e Walcyr Carrasco depois do sucesso de “Chocolate com pimenta”, que foi ao ar em 2003. O elenco conta com Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Fernanda Machado e Julia Lemmertz.