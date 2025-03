Jovem bate a cabeça, perde a memória e diverte web: ‘Zero lembranças’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jovem Pedro Maia viralizou nas redes sociais após contar que sofreu de amnésia por algumas horas, depois de bater a cabeça. Ele estava com uma amiga em um bloco de Carnaval, no último sábado (8/3), quando passou mal. Já no hospital, ele começou a fazer um looping de perguntas sobre o ex-namorado, a mãe e como tudo tinha acontecido.

De acordo com o jovem, ele e a amiga Luna tinham ido ao Bloco da Anitta, no centro do Rio de Janeiro. Pedro conta que toma Ozempic, que reduz a fome, e não tinha se alimentado direito antes de sair de casa. Além disso, ingeriu bebida alcoólica – apesar de dizer que não ficou bêbado.

Pedro teve uma queda de pressão. A amiga tentou segurar, mas, depois de cair sentado, bateu a parte de trás da cabeça no chão. A partir daí, ele já não se lembrava de nada. “Claramente não lembro de nada do que aconteceu no bloco, e eu lembro muito pouco do que aconteceu antes do bloco. Não lembrava nem que tinha batido a cabeça”, disse.

Segundo ele, seu primeiro atendimento foi feito em um posto de saúde e, depois, foi levado pela amiga de táxi para um hospital, em Copacabana. Mas ele não se lembra do trajeto. Chegando lá, Pedro entrou em um looping de perguntas, questionando se tinha entrado em contato com o ex-namorado – que é médico e casado – e se sua mãe já estava sabendo do que estava acontecendo.

"Esse processo do looping de ficar falando e perguntando a mesma coisa várias vezes só aconteceu nas horas ali depois de eu ter batido a cabeça. Eu ainda sinto um pouco de dor aqui, que foi onde eu bati (parte de trás da cabeça), e quando eu bocejo ou abro muito a boca dói até aqui embaixo, mas nada muito grave”, contou o jovem.

O jovem passa bem e não teve sequela. “Eu fiz os exames todos lá no dia e não aconteceu nada dentro da minha cabeça. O que tem de errado aqui dentro são só os traumas psicológicos, mas esses eu trato em terapia”, brincou.

Pedro ainda contou como foi a reação da mãe ao ver o vídeo – que ficou muito brava por ele tentar omitir o acidente. Já sobre o ex-namorado, ele esclarece que não aconteceu nada demais. “Meu ex foi um querido. Me mandou algumas mensagens, foi muito gentil e disse que eu fui zero inconveniente”, afirmou.