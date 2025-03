Affair de Anitta aparece platinado no trio e é seguido por amigo da cantora

O Bloco da Anitta arrastou uma multidão ao centro do Rio de Janeiro neste sábado (8), reunindo mais de 1 milhão de foliões em um dos eventos mais esperados do Carnaval fora de época. Mas, além da energia contagiante da festa, outro detalhe deu o que falar: o empresário Ian Bortolanza, apontado como novo affair da cantora, surgiu no trio elétrico com um visual platinado e começou a se aproximar dos amigos da poderosa.



A movimentação nas redes sociais não passou despercebida pelos fãs de Anitta. O influenciador Lucas Guedez, um dos amigos mais próximos da cantora, foi um dos primeiros a seguir Ian no Instagram, deixando a web em alvoroço. Atualmente, o empresário mantém o perfil fechado, mas os seguidores atentos já notaram a conexão entre os dois.

De acordo com informações do portal EXTRA, Anitta e Ian se conheceram pelas redes sociais, e, apesar de não se seguirem, foi a cantora quem deu o primeiro passo e fez contato com ele.

A especulação sobre um possível romance ganhou ainda mais força na última terça-feira (4), quando Anitta foi flagrada em um camarote da Sapucaí trocando beijos e carinhos com Ian. Desde então, os fãs estão de olho em cada movimento do casal para saber se a relação vai mesmo engrenar.

Com o envolvimento cada vez mais evidente, será que Anitta fez a fila andar de vez?

