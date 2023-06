Pai com Alzheimer reconhece a filha vestida de noiva

436

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um momento emocionante entre pai e filha. O homem, que apresenta sinais de Alzheimer, reconhece a filha no dia do seu casamento, enquanto ambos pintavam um quadro juntos momentos antes da celebração.

O vídeo circula nas redes sociais desde o ano passado. Nas imagens, o homem está sentado, com tremores nas mãos, atrás da filha que se prepara para o grande dia. Em um dado momento, a filha se vira para o pai e o convida para uma 'surpresa', como ela descreve.

O vídeo mostra que ele, confuso, pergunta quem ela é, ao que ela responde, em inglês: 'Sou uma pessoa especial. Sou uma amiga'.

Em seguida, ela o leva até uma mesa com telas e tintas. Ele parece se divertir com a atividade e começa a pintar. Ao olhar novamente para a filha, ele se surpreende e pergunta: 'Julia? É o seu casamento hoje? Você está linda'. Emocionada, a filha confirma que se trata do dia do seu casamento.

Com o estímulo da pintura, a noiva conseguiu que o pai entendesse o momento especial e a levasse até o altar (foto: Reprodução / Redes sociais)

O vídeo explica que o pai sofre de uma forma de demência e não reconhece mais a filha. A intenção dela é que ele a acompanhe até o altar, e por isso preparou a surpresa com as tintas e telas, uma atividade que ele costumava apreciar.