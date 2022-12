Vovô se emociona ao ver foto da esposa 'ganhar vida'

Uma neta resolveu surpreender seu avô, e o vídeo ganhou as redes sociais. Ela usou um aplicativo que faz com que fotos ganhem movimento, como se “tivessem vida”. A mulher registrou, em vídeo, a reação do avô ao ver sua falecida esposa novamente.

Ele está emocionado e diz não acreditar que ela pudesse estar de volta. “É como se ela estivesse aqui novamente”, diz em um momento. A neta, então, completa: “É a sua Lolo”.

O homem conta que, se a esposa ainda estivesse viva, os dois teriam completado 75 anos de casados no mês de novembro. “E eu ainda amo ela”, confessa. A neta diz também amar a avó.

O vídeo para lá de emocionante foi repostado por uma página especializada em casamentos. Nos comentários, diversos usuários das redes sociais dizem ter ido às lágrimas com as imagens e se inspirar no amor dos dois.

“É emocionante ver que ainda existe o amor. Às vezes é até difícil acreditar que o amor exista, mas vendo esse vídeo me fez ter esperanças”, diz um comentário. “Imagina quando a gente se encontrar com quem amamos na eternidade”, apontou outro perfil.