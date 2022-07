Menino dança ao som de Beyoncé e viraliza

Um menino é o protagonista de um vídeo no TikTok com quase 30 milhões de visualizações. A audiência gigante se deve a uma música de Beyoncé. O garotinho pede para a Alexa, assistente virtual da Amazon, tocar o hit ‘Run the World (girls)’ da diva pop.

Só que a assistente não entende o pedido e toca outra música. Ele não se deixa abater e pede novamente a música, mas a Alexa novamente se confunde e anuncia que vai reproduzir ‘Wonderwall’, da banda Oasis.

Ele se irrita e faz, novamente, o comando para o aparelho e até canta um trechinho da música. Quando finalmente a assistente virtual consegue atender ao pedido do garoto, ele vai até o meio da sala e dança de um jeito totalmente próprio.

Jeito do garoto dançar conquistou 29 milhões de espectadores (foto: Reprodução / TikTok)

O vídeo foi compartilhado no perfil da mãe no TikTok, que possui outros vídeos do dia a dia da família negra norte-americana. Apesar de ser uma conta com muitos conteúdos, não foi revelado o nome da mãe, nem do garotinho.

Em outros registros, ele aparece dançando outros hits pops, como ‘Billie Jean’ de Michael Jackson. Mas parece que a Beyoncé é a cantora favorita do menino, que tem diversos vídeos curtindo a artista. Especialmente o último lançamento, ‘Break my Soul’.

Beyoncé anuncia novas músicas

Capa do álbum 'Renaissance' foi divulgada no fim de junho (foto: Reprodução / Instagram)

‘Break my Soul’, lançada no mês passado, faz parte do novo álbum de Beyoncé, ‘Renaissance’ (renascença, em tradução livre). Esse é o novo disco da cantora, dona de sucessos como ‘Love on Top’ e ‘Single Ladies’.

A diva anunciou que o ACT I do álbum será lançado na próxima sexta-feira (29/7), às 1h, no horário de Brasília. Ao todo , ‘Renaissance’ contará com 16 faixas: ‘I’m that Girl’, ‘Cozy’, ‘Alien Superstar’, ‘Cuff it’, ‘Energy’, ‘Break my Soul’, ‘Church girl’, ‘Plastic off the Sofa’, ‘Virgo’s Groove’, ‘Move’, ‘Heated’, ‘Thique’, ‘All up in your Mind’, ‘America has a Problem’, ‘Pure/Honey’ e ‘Summer Renaissance’.

A capa do álbum foi divulgada pela cantora em 30 de junho pelas redes sociais. Na legenda, ela disse que "criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma válvula de escape durante o momento assustados para o mundo. Ele me permitiu me sentir livre e aventureira em um momento em que pouca coisa se movimentava".

"Minha intenção foi criar um lugar seguro, um lugar sem julgamentos. Um lugar para ser livre do perfeccionismo e de pensar demais. Um lugar para gritar, soltar, sentir a liberdade.", finalizou.