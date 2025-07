Avião de pequeno porte cai no interior de SP e deixa mortos

FOLHAPRESS - Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde desta terça-feira (4) no bairro Vila Azul, na área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que está com viaturas no local, atendendo a ocorrência.

Ainda não se sabe as causas do acidente nem o destino da aeronave.Ao todo, seis viaturas foram enviadas ao local -totalizando um efetivo de 16 bombeiros militares.

"No local, foram encontradas duas vítimas em óbito, com a constatação realizada pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", afirmou os bombeiros.

A aeronave não atingiu nenhuma estrutura próxima, tampouco houve vazamento de combustível. Foram acionados o Cenipa e a Polícia Técnico-Científica para as devidas providências.

A ocorrência permanece em andamento.