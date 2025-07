Maranhão se torna 1º Estado a digitalizar beneficios sociais

O Governo do Maranhão deu início à distribuição de um novo benefício social por meio de tecnologia digital. Como parte do programa Maranhão Livre da Fome, que tem como objetivo enfrentar a insegurança alimentar e reduzir a extrema pobreza no estado, o repasse será realizado com o apoio de uma solução tecnológica desenvolvida pela Valid.

A iniciativa vai distribuir mais de R$ 600 milhões por ano a cerca de 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade, alcançando aproximadamente 432 mil pessoas em 217 municípios maranhenses. O valor do benefício é de R$ 200 mensais, com adicionais para famílias com crianças de até seis anos. Além da transferência de renda, o programa prevê ações de qualificação profissional para maiores de 16 anos.

Para viabilizar a operação, a Valid desenvolveu todo o ambiente tecnológico necessário, incluindo a identificação biométrica dos cidadãos, o onboarding dos beneficiários e o gerenciamento do programa. O Maranhão é o primeiro estado a adotar essa solução completa da empresa. “As soluções aplicadas permitem a correta identificação do beneficiário, com sua biometria facial em prova de vida (liveness), por meio de foto tirada dentro do aplicativo, sendo comparada à biometria registrada no RG ou CIN”, afirma Ilson Bressan, CEO da Valid.

A tecnologia utilizada se baseia em um cartão multibenefícios, que permite rastreabilidade dos recursos, maior controle por parte do Estado e praticidade para os cidadãos. A solução evita deslocamentos, filas e intermediários, facilitando o acesso aos recursos.

A Valid também é responsável pela emissão de 80% dos documentos de identificação no país e está presente em 11 estados com soluções voltadas para digitalização de serviços públicos. Com histórico de atuação na gestão de dados sensíveis da população, a empresa reforça com o novo projeto sua presença no setor de tecnologia aplicada a políticas sociais.

No ano passado, a Valid registrou receita de R$ 2,17 bilhões. No primeiro trimestre de 2025, a companhia reportou receita de R$ 501 milhões, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A nova parceria com o Governo do Maranhão representa mais uma frente de atuação dentro do portfólio da empresa.

A iniciativa conta ainda com a parceria da Visa e acontece em um contexto de crescente digitalização do setor público brasileiro. Segundo Ilson Bressan, “cada vez mais os governantes estão compreendendo o poder da tecnologia para democratizar o acesso a direitos sociais, além de liberar quantias significativas do orçamento ao reduzir gastos com fraudes e burocracias desnecessárias”.

Com presença consolidada em nos estados e reconhecida por sua atuação na emissão de documentos de identificação e soluções para o setor público, a Valid segue ampliando seu portfólio com tecnologias voltadas à cidadania digital. A empresa combina expertise em gestão de dados sensíveis com inovação tecnológica para apoiar governos em projetos que promovem inclusão, eficiência e confiança na relação com o cidadão. Para saber vasta, basta acessar valid.com

Website: http://valid.com